Песков: предстоящая встреча Лаврова и Кулебы — важное продолжение переговорного процесса

Предстоящая встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Турции является очень важным продолжением переговоров, однако лучше не забегать вперёд и дождаться её, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Встреча министров иностранных дел — это продолжение переговорного процесса очень важное. Не будем забегать вперёд, дождёмся самой встречи», — сказал он журналистам.

Как ранее сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, на полях дипломатического форума в Анталье планируется контакт Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

Переговоры пройдут с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.