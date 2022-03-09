Песков: предстоящая встреча Лаврова и Кулебы — важное продолжение переговорного процесса
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«Встреча министров иностранных дел — это продолжение переговорного процесса очень важное. Не будем забегать вперёд, дождёмся самой встречи», — сказал он журналистам.
Как ранее сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, на полях дипломатического форума в Анталье планируется контакт Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.
Переговоры пройдут с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.