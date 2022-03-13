Песков напомнил, что о результатах переговоров делегаций России и Украины говорить рано

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На переговорах российской и украинской делегаций обсуждаются в том числе условия, при которых может состояться встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако о результатах говорить рано, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что о результатах переговоров делегаций России и Украины говорить рано
  • AFP
  • © Sergei KHOLODILIN / BELTA

Так он прокомментировал высказывание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который отметил, что в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин заявил, что не против встречи с украинским политиком.

«Для этого ведётся работа делегаций, которую с нашей стороны возглавляет Мединский. О результатах пока говорить преждевременно», — сказал представитель Кремля Интерфаксу.

11 марта Песков отметил, что возможность встречи президентов России и Украины не исключается: «Концептуально она возможна».

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