Песков напомнил, что о результатах переговоров делегаций России и Украины говорить рано
- AFP
- © Sergei KHOLODILIN / BELTA
Так он прокомментировал высказывание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который отметил, что в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин заявил, что не против встречи с украинским политиком.
«Для этого ведётся работа делегаций, которую с нашей стороны возглавляет Мединский. О результатах пока говорить преждевременно», — сказал представитель Кремля Интерфаксу.
11 марта Песков отметил, что возможность встречи президентов России и Украины не исключается: «Концептуально она возможна».