Песков напомнил, что о результатах переговоров делегаций России и Украины говорить рано

На переговорах российской и украинской делегаций обсуждаются в том числе условия, при которых может состояться встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако о результатах говорить рано, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал высказывание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который отметил, что в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин заявил, что не против встречи с украинским политиком.

«Для этого ведётся работа делегаций, которую с нашей стороны возглавляет Мединский. О результатах пока говорить преждевременно», — сказал представитель Кремля Интерфаксу.

11 марта Песков отметил, что возможность встречи президентов России и Украины не исключается: «Концептуально она возможна».