Глава МИД Турции: Путин подтвердил Эрдогану, что не против встречи с Зеленским
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«В принципе, Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи», — приводит РИА Новости слова Чавушоглу на пресс-конференции.
По его словам, турецкая сторона прилагает усилия для того, чтобы организовать встречу лидеров России и Украины.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность встречи Путина и Зеленского не исключается.