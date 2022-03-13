Глава МИД Турции: Путин подтвердил Эрдогану, что не против встречи с Зеленским

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что российский лидер Владимир Путин заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о своей готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Глава МИД Турции: Путин подтвердил Эрдогану, что не против встречи с Зеленским
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«В принципе, Путин в ходе телефонных переговоров с нашим президентом заявил, что не против такой встречи», — приводит РИА Новости слова Чавушоглу на пресс-конференции.

По его словам, турецкая сторона прилагает усилия для того, чтобы организовать встречу лидеров России и Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность встречи Путина и Зеленского не исключается.

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