В Кремле не исключили возможности проведения встречи Путина и Зеленского
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«Никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского. Да, действительно, концептуально она возможна», — отметил Песков.
Он добавил, что при этом для начала должны делегации и министры выполнить свою часть работы, чтобы президенты «встречались ради результата».
«Позиции российской стороны известны, они чётко сформулированы и доведены до сведения украинских переговорщиков», — сказал представитель Кремля.
По его словам, в России ждут от украинской стороны встречных формулировок.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что украинская сторона выразила готовность к встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.