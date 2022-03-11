В Кремле не исключили возможности проведения встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не исключается.

«Никто не исключает возможности встречи Путина и Зеленского. Да, действительно, концептуально она возможна», — отметил Песков.

Он добавил, что при этом для начала должны делегации и министры выполнить свою часть работы, чтобы президенты «встречались ради результата».

«Позиции российской стороны известны, они чётко сформулированы и доведены до сведения украинских переговорщиков», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в России ждут от украинской стороны встречных формулировок.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что украинская сторона выразила готовность к встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.