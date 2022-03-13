Переговоры России и Украины пройдут 14 марта в режиме видеоконференции

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Запланированные на понедельник, 14 марта, переговоры России и Украины пройдут в формате видеоконференции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Переговоры России и Украины пройдут 14 марта в режиме видеоконференции
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«Да», — приводит ТАСС его ответ на соответствующий вопрос.

Ранее Песков опроверг информацию украинской стороны о проведении в настоящее время переговоров между делегациями России и Украины, они запланированы на понедельник, 14 марта.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который также состоит в российской делегации на переговорах с Украиной, в интервью RT Arabic выразил мнение, что переговорный процесс Москвы и Киева может вскоре «перерасти в единую позицию» обеих сторон.

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