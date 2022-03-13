Песков заявил, что переговоры России и Украины запланированы на 14 марта

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию украинской стороны о проведении в настоящее время переговоров между делегациями России и Украины, они запланированы на понедельник, 14 марта.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на советника украинского лидера Михаила Подоляка сообщило, что переговоры Москвы и Киева проходят «прямо сейчас».

«Нет. Переговоры запланированы на завтра», — приводит РИА Новости ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который также состоит в российской делегации на переговорах с Украиной, в интервью RT Arabic выразил мнение, что переговорный процесс Москвы и Киева может вскоре «перерасти в единую позицию» обеих сторон.