Песков заявил, что переговоры России и Украины запланированы на 14 марта

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию украинской стороны о проведении в настоящее время переговоров между делегациями России и Украины, они запланированы на понедельник, 14 марта.
Песков заявил, что переговоры России и Украины запланированы на 14 марта
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Ранее агентство Reuters со ссылкой на советника украинского лидера Михаила Подоляка сообщило, что переговоры Москвы и Киева проходят «прямо сейчас».

«Нет. Переговоры запланированы на завтра», — приводит РИА Новости ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который также состоит в российской делегации на переговорах с Украиной, в интервью RT Arabic выразил мнение, что переговорный процесс Москвы и Киева может вскоре «перерасти в единую позицию» обеих сторон.

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