В Госдепе заявили о признаках готовности России к «серьёзным» переговорам с Украиной

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что в России появились «признаки готовности к серьёзным переговорам» с Украиной.

Об этом Шерман рассказала в интервью Fox News, опубликованном на сайте Госдепа.

«Мы видим некоторые признаки готовности к реальным, серьёзным переговорам», — заявила она.

По словам Шерман, это стало результатом давлениея Запада на Москву.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что запланированные на понедельник, 14 марта, переговоры России и Украины пройдут в формате видеоконференции.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который также состоит в российской делегации на переговорах с Украиной, в интервью RT Arabic выразил мнение, что переговорный процесс Москвы и Киева может вскоре «перерасти в единую позицию» обеих сторон.