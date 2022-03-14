Зеленский назвал целью украинской делегации на переговорах организацию встречи с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал задачей украинской делегации на переговорах с Россией организацию его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Касательно переговоров с Российской Федерацией. Ежедневно в видеоформате говорят представители наших делегаций, делегаций наших стран. У нашей делегации задача чёткая — сделать всё, чтобы состоялась встреча президентов, встреча, которую, я уверен, ждут люди», — заявил Зеленский в обращении в Telegram.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что запланированные на понедельник, 14 марта, переговоры России и Украины пройдут в формате видеоконференции.

Представитель украинской делегации Давид Арахамия заявил, что переговоры России и Украины начнутся 14 марта в 10:30 в формате видеосвязи.

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