Депутат Госдумы Морозов оценил позицию Госдепа США по переговорам между Россией и Украиной

Депутат Госдумы Олег Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман о том, что в России появились «признаки готовности к серьёзным переговорам» с Украиной.

По мнению Шерман, это стало результатом давления Запада на Москву.

Как напомнил Олег Морозов, США поставляют Украине оружие, а также поощряют добровольческое направление.

«С одной стороны, они помогают Украине военным образом, объявляют экономические санкции, а с другой стороны, пытаются объявить себя миротворцами. Поэтому любой новый шаг в переговорах, какой бы он ни был, пытаются приписать себе», — добавил парламентарий.

При этом, как подчеркнул депутат, в действительности Соединённым Штатам не нужен успех по итогам переговорного процесса России и Украины.

Ранее в Госдепе заявили о признаках готовности России к «серьёзным» переговорам с Украиной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что запланированные на понедельник, 14 марта, переговоры Москвы и Киева пройдут в формате видеоконференции.