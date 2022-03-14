Депутат Госдумы Морозов оценил позицию Госдепа США по переговорам между Россией и Украиной
По мнению Шерман, это стало результатом давления Запада на Москву.
Как напомнил Олег Морозов, США поставляют Украине оружие, а также поощряют добровольческое направление.
«С одной стороны, они помогают Украине военным образом, объявляют экономические санкции, а с другой стороны, пытаются объявить себя миротворцами. Поэтому любой новый шаг в переговорах, какой бы он ни был, пытаются приписать себе», — добавил парламентарий.
При этом, как подчеркнул депутат, в действительности Соединённым Штатам не нужен успех по итогам переговорного процесса России и Украины.
Ранее в Госдепе заявили о признаках готовности России к «серьёзным» переговорам с Украиной.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что запланированные на понедельник, 14 марта, переговоры Москвы и Киева пройдут в формате видеоконференции.