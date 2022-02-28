Мединский: переговоры с украинской стороной длились около пяти часов

Переговоры России и Украины в Гомельской области Белоруссии длились около пяти часов, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

«Только что закончились переговоры с украинской стороной, которые длились примерно около пяти часов. За это время мы подробно прошлись по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции», — сказал он.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей ранее заявил, что президент республики Александр Лукашенко надеется на решение всех кризисных вопросов между Россией и Украиной в ходе диалога.