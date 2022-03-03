В Белоруссии стартовал второй раунд переговоров России и Украины

Второй раунд переговоров делегаций России и Украины начался в Беловежской Пуще в Белоруссии.

Ранее стало известно, что делегация Украины прибыла к месту проведения переговоров с российской стороной в Беловежской Пуще в Белоруссии.

В МИД России выразили надежду, что переговоры делегаций Киева и Москвы приведут к скорейшему восстановлению мира в Донбассе и возвращению мирной жизни на Украине.

Президент России Владимир Путин заявил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что задачи российской спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае.