В Белоруссии стартовал второй раунд переговоров России и Украины

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Второй раунд переговоров делегаций России и Украины начался в Беловежской Пуще в Белоруссии.
В Белоруссии стартовал второй раунд переговоров России и Украины
  • РИА Новости

Ранее стало известно, что делегация Украины прибыла к месту проведения переговоров с российской стороной в Беловежской Пуще в Белоруссии.

В МИД России выразили надежду, что переговоры делегаций Киева и Москвы приведут к скорейшему восстановлению мира в Донбассе и возвращению мирной жизни на Украине. 

Президент России Владимир Путин заявил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что задачи российской спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае.

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