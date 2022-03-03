Россия надеется, что переговоры с делегацией из Украины приведут к миру в Донбассе

В МИД России выразили надежду, что переговоры делегаций из Киева и Москвы приведут к скорейшему восстановлению мира в Донбассе и возвращению мирной жизни на Украине. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Мы рассчитываем, что они (переговоры. — RT) приведут к скорейшему завершению этой ситуации, восстановлению мира в Донбассе, возвращению всех народов Украины к мирной и справедливой жизни», — заявила она на брифинге.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном предупредил, что затягивание Киевом переговоров приведёт к новым требованиям со стороны Москвы.