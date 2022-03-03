Путин заявил Макрону, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае
- РИА Новости
«Подчеркнуто, что задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены», — сообщили в Кремле.
Также Путин подробно изложил принципиальные подходы и условия в контексте переговоров с представителями украинской стороны.
Он подтвердил, что в первую очередь речь идёт о демилитаризации и нейтральном статусе Украины для того, чтобы с украинской территории никогда не исходила угроза для России.
Кроме того, Путин в разговоре с Макроном предупредил, что российская сторона продолжит бескомпромиссно бороться с боевиками националистических вооружённых формирований на Украине.