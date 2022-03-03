Путин заявил Макрону, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае

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Президент России Владимир Путин заявил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что задачи российской спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае.
Путин заявил Макрону, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены в любом случае
  • РИА Новости

«Подчеркнуто, что задачи специальной военной операции будут в любом случае выполнены», — сообщили в Кремле.

Также Путин подробно изложил принципиальные подходы и условия в контексте переговоров с представителями украинской стороны.

Он подтвердил, что в первую очередь речь идёт о демилитаризации и нейтральном статусе Украины для того, чтобы с украинской территории никогда не исходила угроза для России.

Кроме того, Путин в разговоре с Макроном предупредил, что российская сторона продолжит бескомпромиссно бороться с боевиками националистических вооружённых формирований на Украине.

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