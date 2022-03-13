РИА Новости: подразделения ДНР обнаружили в освобождённой Волновахе британские ПТРК NLAW
Как сообщает РИА Новости, военнослужащие также нашли укупорочные ящики со снарядами для 30-мм гранаты ВОГ-17М для автоматических гранатомётов серии АГС.
На ящиках и металлических коробках была нанесена англоязычная маркировка. Кроме того, боеприпасы были помечены как изготовленные в Болгарии — IO-30.
Ранее сотрудники медучреждения сообщили, что украинская армия открыла огонь из танка и РСЗО «Град» по больнице с пациентами при отступлении из Волновахи.
11 марта официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что войска ДНР освободили Волноваху.