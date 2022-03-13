РИА Новости: ВСУ обстреляли больницу с пациентами при отступлении из Волновахи

Украинская армия открыла огонь из танка и РСЗО «Град» по больнице с пациентами при отступлении из Волновахи.

Как сообщили РИА Новости сотрудники медучреждения на месте происшествия, перед обстрелом военнослужащие ВСУ из здания и двора вели огонь по бойцам ДНР из гранатомётов и танков.

Медики отметили, что на площади перед больницей насчитали по меньшей мере тела шести мирных жителей, однако подсчёт жертв продолжается, так как ещё не разобрали завалы.

«Прямой наводкой стреляли из танка. Зачем? Спросите у них! Они чай тут пили, (мы. — RT) кормили их, лечили… А они потом отъехали и начали лупить, и заходили смотреть, что тут творится», — рассказал агентству один из сотрудников больницы.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков ранее сообщил, что войска ДНР 11 марта освободили Волноваху.

Продвижение в глубину составило до 6 км.