Минобороны России: войска ДНР освободили Волноваху

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Войска Донецкой Народной Республики освободили город Волноваха. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
Минобороны России: войска ДНР освободили Волноваху
  • РИА Новости

«Группировкой войск Донецкой Народной Республики освобождён город Волноваха», — сказал он.

По словам Конашенкова, также взяты под контроль населённые пункты Ольгинка, Велико-Анадоль и Зелёный Гай.

В Минобороны России уточнили, что «продвижение в глубину составило до 6 км».

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что взятие под контроль Волновахи и Мариуполя войсками республики может ускорить сдачу военных Украины.

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