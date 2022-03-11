Минобороны России: войска ДНР освободили Волноваху

Войска Донецкой Народной Республики освободили город Волноваха. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Группировкой войск Донецкой Народной Республики освобождён город Волноваха», — сказал он.

По словам Конашенкова, также взяты под контроль населённые пункты Ольгинка, Велико-Анадоль и Зелёный Гай.

В Минобороны России уточнили, что «продвижение в глубину составило до 6 км».

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что взятие под контроль Волновахи и Мариуполя войсками республики может ускорить сдачу военных Украины.