Басурин: взятие под контроль Волновахи и Мариуполя может ускорить сдачу военных Украины

Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала заявил, что взятие под контроль Волновахи и Мариуполя войсками республики может ускорить сдачу военных Украины.

«Я постоянно везде объявляю, что если хотите сохранить жизнь, то сложите оружие... Честно скажу, моё ощущение, если мы сейчас объявим о том, что Волноваха наша, а после этого Мариуполь сдался, я думаю, после этого процесс сдачи украинских военных ускорится», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он заявил, что, вероятно, националисты всё равно продолжат нападения.

По его словам, группировка украинских военных, включая Нацгвардию и националистические батальоны, оценивается примерно в 50 тыс. человек.

Ранее Басурин заявил, что у националистических батальонов в Мариуполе есть только два выхода: они могут «сдаться или умереть».