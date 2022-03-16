«Удары были очень точными»: как иностранные наёмники бегут с Украины после разгрома базы ВСУ под Львовом

Минобороны РФ отчиталось о захвате очередного опорного пункта украинских националистов и иностранных наёмников в Киевской области. Перед этим ракетным ударом ВС РФ был уничтожен Яворовский полигон во Львовской области, где ВСУ тренировали зарубежных наёмников. По данным военного ведомства, в результате атаки были ликвидированы до 180 новобранцев «Иностранного легиона ВСУ». Ряд иностранных военных уже покинули страну.

В Минобороны РФ заявили о захвате опорного пункта украинских националистов и иностранных наёмников в районе села Гута-Межигорская Киевской области. По данным военного ведомства, это случилось вечером 14 марта. С захваченного объекта российские военные изъяли крупные запасы оружия, поставленные украинской стороне странами Запада. В частности, на базе нашли 10 американских противотанковых комплексов Javelin.

Это уже не первый пункт базирования иностранных наёмников на Украине, успешно атакованный ВС РФ.

13 марта российским точным ракетным ударом был уничтожен Яворовский полигон во Львовской области, где ВСУ обучали добровольцев из других стран. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, в результате атаки были уничтожены «до 180 иностранных наёмников и крупная партия иностранных вооружений».

Британская Daily Mirror писала, в частности, о возможной гибели под Львовом трёх бывших спецназовцев из Соединённого королевства. При этом издание утверждает, что мужчины якобы не имели отношения к «Иностранному легиону ВСУ», который и базировался под Львовом — как они оказались на Украине, неизвестно.

Тем временем в США продолжается вербовка добровольцев для отправления в зону боевых действий на Украине. На сайте silentprofessionals.org, по данным СМИ, желающим сражаться на стороне ВСУ предлагают большие деньги — до $2 тыс. в день.

Сбежавшие наёмники

Несмотря на щедрые гонорары наёмников, после успешной атаки ВС РФ на полигон под Львовом оптимизма у иностранцев, приехавших сражаться за Украину, поубавилось. Некоторые из уцелевших при атаке новобранцев так называемого «Иностранного легиона ВСУ» уже бежали из страны.

В соцсетях они жалуются, что были «обмануты» украинской стороной — их заставляют подписать бессрочные контракты, а затем перебрасывают в самые опасные зоны вне зависимости от наличия должного опыта.

Тиаго Росси, стрелок из Бразилии, весьма эмоционально рассказывал об атаке на Яворовский полигон в своих соцсетях:

«Я не знаю, что сказать. Спецназ со всего мира, из Франции, со всей Европы, из Южной Кореи, Чили, Америки, Канады. Ребята, там весь мир, там спецназ со всего мира. Всё что я знаю, это то, что они все мертвы. Они все уничтожены. Вы просто не можете понять одного: как самолёт стреляет по вам ракетами. Вы не можете понять».

Своё видеообращение Росси опубликовал из машины по пути в Польшу, он уже покинул Украину. При этом сейчас наёмник уверяет, что вовсе не сбежал с фронта, а якобы «временно» уехал из страны для «перегруппировки» и «планирует вернуться обратно».

Росси спешно покидал Украину не один — на «перегруппировку» в Польшу уехали ещё трое бразильских «настоящих воинов» — так Росси подписал соответствующее фото, которое опубликовал в своих соцсетях.

Об успешной атаке ВС РФ на Яворовский полигон под Львовом рассказал в фейсбуке и французский наёмник из Марселя, Микаэль — по его словам, при ударе выжили всего около десяти человек. Мужчина добавил, что уже покинул территорию Украины и вернулся на родину.

Фото, опубликованное французским наёмником на Украине.

Facebook

Он добавил, что удары российских войск по базе под Львовом были «очень точными» и даже заподозрил, что на уничтоженном украинском полигоне якобы мог быть «предатель», передавший информацию о местоположении базы российской стороне.

«Я видел, как происходили бомбардировки, удары были очень точными, поэтому я думаю, может, на этой базе был предатель — может, он жив, а может, убит», — рассуждал француз в Facebook.

«Едут не за идею, а за деньги»

В беседе с RT военный эксперт Владислав Шурыгин констатировал, что удар по базам с наёмниками под Львовом заставил иностранных военных, приехавших на Украину, «сильно задуматься» о своих перспективах.

«Потери просто огромные: больше 180 человек погибло. Это, конечно, очень сильно подорвало их боевой дух. Наёмнику нужен простор и безопасность. Он не готов ехать умирать под бомбами. Наёмнику хочется как в Африке, на сафари, ездить на джихад-мобиле, на тачанке, расстреливать слабого противника и чувствовать, что называется, адреналин. А когда ты лежишь в окопе, и тебя утюжит русская авиация, и шансов у тебя очень немного, то все себя сразу чувствуют маленькими и беззащитными — о чём и начинают писать. Поэтому очень многие наёмники, побывав там, сразу пытаются сбежать», — объясняет эксперт.

Шурыгин также усомнился, что отправившиеся на Украину иностранные военные способны серьёзно повлиять на ход российской спецоперации.

«Наёмники могут быть как некий пропагандистский фон, но в качестве военных специалистов они ничем не могут удивить, потому что всё то же вооружение, которое есть у Украины, его точно так же хорошо используют и сами украинцы. Чего-то нового с собой эти наёмники не привезут. Поэтому это просто пушечное мясо. Для нас это какой-то особой роли не играет», — подытожил собеседник RT.

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В свою очередь, военный обозреватель КП Виктор Баранец заявил RT, что уничтожение Яворовского полигона под Львовом, где ВСУ тренировали наёмников, — «первая ласточка», показывающая настрой ВС РФ по отношению к иностранцам, приехавшим сражаться против них.

«Можно констатировать самое главное: чем больше им достаётся, тем меньше их аппетит воевать за Украину, за страну, куда они в общем-то прибыли воевать не за идеи, а за деньги. В чём они открыто признаются. Наёмник, который воюет за деньги, не представляется сильной серьёзной единицей», — подчеркнул собеседник RT.

Он добавил, что, несмотря на усилия украинских властей, в Европе сейчас не так много людей, желающих отправиться сражаться против ВС РФ, даже за деньги.

«Украинское посольство по Европе собирает этих наёмников, даже объявления в соцсетях пишет, но толчеи огромной не наблюдается, — констатирует эксперт. — Чем больше российская армия бьёт украинских националистов, тем меньше желания туда ехать у этих иностранных граждан, которые в других регионах мира зарабатывали большие деньги. Не у многих людей есть желание поехать на Украину повоевать, а потом вернуться назад в гробу».