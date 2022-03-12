«Их можно сравнить с фанатиками»: как на Украине радикалы захватывают православные храмы и преследуют священнослужителей

На Украине участились случаи захвата вооружёнными людьми храмов и монастырей канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Священнослужителям угрожают расправой за якобы пособничество российской армии и обвиняют их в том, что прихожане отказываются от мобилизации. При этом «агентов Кремля» радикалы ищут в том числе на Западной Украине среди своих соотечественников, многие из которых даже не знают русского языка.

В последние дни с Украины массово поступают жалобы местных жителей на захваты вооружёнными людьми храмов канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). По данным СМИ, нападению подверглись по меньшей мере 27 церковных объектов. Рейдеры не только проводят обыски и силой заставляют настоятелей храмов переписывать церковное имущество на общины, но и угрожают священникам убийством «за сепаратизм».

Так, на днях жители села Никольское Донецкой области, сообщили в штаб территориальной обороны ДНР о нападении на Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь. По словам очевидцев, националисты искали среди прихожан мужчин, а когда им сказали, что в здании только женщины и дети, они заявили, что убьют священника за отказ людей от мобилизации.

С призывом заниматься мародёрством в храмах УПЦ МП выступил украинский неонацист Никита Жуйко.

На видео, записанном в начале марта в городе Коломыя Ивано-Франковской области, он оскорбляет священнослужителей и обвиняет их в том, что они якобы делают запасы для встречи российской армии, а также призывает жителей Украины массово громить и грабить церкви.

Через несколько дней после этого обращения на сайте Ивано-Франковской епархии УПЦ появилась информация о захвате Анно-Зачатьевского храма в Верховине, Свято-Николаевского храма в Калуше, а также ещё нескольких церквей и часовен.

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Сообщается, что вооружённые люди выгоняют прихожан и опечатывают здания, требуют отречься от УПЦ и перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ) или в католическую церковь.

Кроме того, есть случаи похищения священнослужителей. Так, в Ивано-Франковской области неизвестные захватили расположенный в горах Свято-Троицкий Дуконский мужской монастырь и принудительно вывезли на допрос в Верховину его наместника — архимандрита Тита (Драчука) — и послушника Трофима, после чего те перестали выходить на связь.

«Меня обещали убить»

Сообщения об обысках и угрозах в адрес священнослужителей и прихожан поступают также из других областей Украины. Как рассказал RT священник одного из храмов Одессы, несколько дней назад в его приход пришли люди с оружием и провели обыск. После чего ему начали звонить знакомые и угрожать расправой за то, что он «агент Кремля и служит в Московском патриархате».

«Меня обещали убить мои друзья за то, что я работаю в УПЦ. В тот день в Одессе были обыски во многих храмах, в том числе в нашем», — говорит мужчина.

Факт разграбления храмов и гонений на священнослужителей подтвердил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, на западе Украины и раньше грабили церкви Московского патриархата.

«Этих людей можно сравнить с фанатиками, которые думают только о себе, но не о людях. Что конкретно там сейчас происходит, с той стороны Украины, сказать пока сложно. Но когда мы придём туда, мы спросим, и нам всё расскажут», — заявил Басурин RT.

Он также отметил, что на освобождённой от националистов территории Донбасса такой проблемы нет.

«Храмы грабить безопаснее»

Настоятель Храма Воздвижения Креста Господня в Митине отец Стахий Колотвин в беседе с RT отметил, что в западных регионах Украины есть много людей, которые входят в каноническую УПЦ МП и при этом говорят на украинском языке с его западными региональными особенностями.

По словам священника, это местные жители, которые чувствуют украинскую идею и согласны с политической повесткой, но при этом не отступают от истины православной веры. После 2014 года они подвергались особому давлению.

«Но в отличие от восьми прошлых лет теперь к ним приходят не просто активисты, на которых всё-таки можно было заявить в полицию, теперь к ним приходят вооружённые люди, что в условиях бесконтрольной раздачи оружия гражданскому населению ещё страшнее, — подчеркнул отец Стахий. — Помимо мародёров, к ним приходят украинские националисты, которые считают, что их односельчане, братья по языку и крови, ничем от них не отличающиеся, кроме стояния в православной вере, должны отречься от неё. В итоге на любительских видео мы видим несчастных старушек, которым молодые парни с автоматами говорят, что это храм оккупанта, русский храм. А эти бабушки в жизни, может, никогда по-русски ни единого слова не слышали, потому что живут в западном украинском селе. В результате граждане Украины, говорящие на украинском языке в самом сердце украинской национальной идентичности, оказались беззащитными и страдают от своих же соотечественников».

По словам Колотвина, попытка привязать политические события к межцерковным конфликтам искусственна.

«Никаких «агентов Кремля» и «агентов Путина» среди старушек или батюшек, чьи предки столетиями жили в Галиции на Западной Украине, нет, — заявил священник. — Когда мародёры вламываются в магазины, их отлавливает тероборона, а если они вламываются в храм, то это считается более идейно. И парадоксальным образом получается, что мародёрам безопаснее разграблять храмы, чем магазины, что объясняет сейчас массовость этого явления».