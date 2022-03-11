«Идёт настоящая травля»: русские эмигранты — об агрессии иностранцев из-за спецоперации на Украине

Проживающих за рубежом россиян массово притесняют и оскорбляют иностранцы из-за проводимой РФ специальной военной операции на Украине. Людей, говорящих по-русски, отказываются пускать в рестораны, на их детей нападают в школах, вандалы громят русские магазины, обливают краской посольства и православные церкви. Русские эмигранты из нескольких стран рассказали RT об атмосфере, в которой им приходится жить.

Свастики на русской церкви

Анна, Исландия

В начале марта вандалы изуродовали часовню на месте строительства русского православного храма в столице Исландии, нарисовав на ней свастики. После начала спецоперации ВС РФ на Украине батюшке из этой церкви, отцу Тимофею, присылают оскорбления. С незнакомого номера священнослужителю пришли сообщения в духе: «Вали из Исландии, свинья». Пострадало и здание российского посольства в Рейкьявике — его облили краской.

Об этих нападениях RT рассказала руководитель русского культурного центра при Свято-Николаевском приходе РПЦ в Рейкьявике Анна Вальдимарсдоттир. Она живёт в Исландии больше 15 лет и говорит, что никогда раньше не сталкивалась с такой ненавистью к русским со стороны местного населения.

«На часовне в центре Рейкьявика нарисовали две свастики. Причём у нас церковь сразу же после начала спецоперации на Украине объявила, что мы будем молиться о мире. В тот день мы увеличили время работы, до 12 часов находились в храме. На службу пришли люди из десяти стран, с разным статусом, в том числе беженцы. Мы читали молитвы на десяти языках. Были и украинцы — это половина нашего прихода, и они пришли тогда молиться вместе с нами. И в тот же день появились эти свастики», — рассказывает Анна.

Собеседница RT утверждает, что такое отношение к русским вообще нетипично для исландцев — Россию здесь всегда очень уважали, а в 2014 году ситуация на Украине фактически прошла незамеченной, об этом даже в газетах толком не писали, вспоминает женщина. Однако сейчас всё по-другому: о конфликте пишут все местные СМИ, причём позиция, по оценке Анны, выражается «очень однобоко».

«В Исландии журналистика очень специфическая, обычно пишут обо всяких мелочах, вроде того, что кошка у кого-то потерялась, — объясняет Анна. — А тут вдруг идёт такой контент, сразу появилось очень много журналистов, которые стали об этом писать, у них резко появилась тема для обсуждения. Очень разгоняет всю эту ненависть именно пресса, раньше такого никогда не было».

Всеми актами вандализма в отношении религиозных и дипломатических учреждений уже занимается полиция. Нарушителей может ждать очень суровое наказание. Как рассказала Анна, в Исландии нападения вандалов, если они совершены на церкви и дипучреждения, подпадают под более жёсткие статьи уголовного кодекса.

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«Оба дела (о сообщениях на церковный телефон и свастиках на дверях храма) сейчас в полиции. Здесь вандализм в отношении религиозных учреждений, нападения на священнослужителей, даже вербальные, наказываются гораздо жёстче», — утверждает Вальдимарсдоттир.

Травля в школах

Марина, Новая Зеландия

В Новой Зеландии тоже пострадала русская церковь: здание облили краской. Вандалы также разрисовали русский магазин, хозяин которого в итоге оказался наполовину украинцем. Травят всех подряд, в том числе детей, рассказывает россиянка Марина Магомедова (имя изменено по просьбе героини), которая живёт в стране больше десяти лет. С травлей и оскорблениями столкнулись и её дети.

«Первый случай был 25 февраля, — вспоминает собеседница RT. — Я приехала к подруге, наши дети играли на улице. Вдруг прибежала моя дочка, уткнулась в меня и просто дрожит, говорит, что ей очень страшно. Она рассказала, что на улице за ней гнались дети постарше, лет 10—11, с криками: «Ты русская». Я была просто в шоке. То есть за сутки (с момента начала спецоперации. — RT) их родители это обсудили дома, а дети услышали это и начали травить русских».

С дискриминацией столкнулась и сестра мужа Марины — девушку отказались пускать в ресторан, когда узнали, что она русская. Менеджер, которому позвонила родственница Марины, чтобы прояснить ситуацию, просто бросил трубку. Девушка рассказала об этом случае в соцсетях — только после этого с ней связалось руководство заведения, ей принесли извинения.

«Сейчас идёт настоящая травля, причём в основном от местных, — говорит собеседница RT. — Травят просто за русский паспорт, просто за русскую речь. Особенно жутко, что в школах эта травля идёт от детей, которые не то что не понимают, в чём суть конфликта, они даже не могут показать на карте Украину. Но узнав, что другой ребёнок из России, они будут бегать за ним и кричать: «Ты русский, ты русский». Для них русский — уже как обзывательство, русский для них — самый плохой человек на свете».

Марина уверена, что агрессия появилась во многом из-за того, как местные СМИ освещают происходящее на Украине. По её мнению, пресса показывает ситуацию однобоко и при этом крайне эмоционально, обвиняя во всём происходящем только Россию.

«Очень много фотографий и роликов разрушенных домов, детей в подвалах. Упор делают на то, что происходит гуманитарная катастрофа, в которой виновата только Россия. И всё это идёт в СМИ в истеричной форме. Эта однобокая пропаганда просто шквалом идёт. Мои друзья-новозеландцы были в шоке, когда я рассказала про буллинг, для них немыслимо, что такая проблема есть в их демократической и толерантной стране. Мне говорят: «Марин, ты нам рассказываешь просто невероятные вещи». Я говорю: «А я живу в этих невероятных вещах». За эту неделю я потеряла чувство безопасности в Новой Зеландии», — констатирует Магомедова.

Доходит чуть ли не до развода

Людмила, Норвегия

Русские дети сталкиваются с травлей и в Норвегии. Причём, как рассказала RT проживающая там уроженка Хабаровска Людмила, такие ссоры заканчиваются даже драками. Женщина живёт в Норвегии уже 15 лет, здесь она вышла замуж, родила троих сыновей. Когда на Украине началась спецоперация, они с мужем предупредили детей, что из-за происходящего отношение к русскоговорящим может измениться не в лучшую сторону.

«25 февраля мы поняли, что обстановка будет накаляться, информационно, — рассказывает Людмила. — Захожу в магазин, а там во всех газетах только окровавленные люди, военные. Мы рассказали сыновьям, они в седьмом классе, что сейчас в школе может быть всякое. Отец их предупредил: если кто-то начнёт задираться, чтобы сразу сообщали взрослым, а если взрослых рядом нет, чтобы отстаивали себя».

Старшие сыновья Людмилы

© Фото из личного архива

Опасения родителей подтвердились — на следующий же день после того разговора с детьми супругам позвонил директор школы, где учатся старшие мальчики, и рассказал, что из-за конфликта по поводу русского происхождения детей была потасовка.

«На перемене на улице они не поделили мяч, и какой-то пацан из их класса начал говорить гадости — мол, вы русские, вы убийцы, неудивительно, что сейчас из-за вас война. Сперва вмешался находившийся рядом взрослый, но тот мальчик снова полез, началась драка. Закончилась она не в пользу обидчика. Мы с этой ситуацией, естественно, разобрались, созвонились с мамой того одноклассника. Но муж мой сыновей только похвалил», — говорит собеседница RT.

Муж Людмилы — бывший военный, раньше он служил в вооружённых силах НАТО. Его уволили со службы, когда узнали, что он женился на русской женщине, хотя на тот момент Людмила уже десять лет как жила в Норвегии. Сейчас мужчина участвует в перевозке гуманитарных грузов для украинских беженцев в Польшу.

«После драки, в которую втянули сыновей, их учительница сделала объявление в классе, — продолжает Людмила. — Я считаю, она довольно грамотно всё придумала, она знает, что мой муж натовец, ветеран, участвует в гуманитарной помощи. Об этом писали в местной газете, и она показала статью всему классу, показала, чтобы от них отстали».

После начала спецоперации политическую обстановку Людмила с мужем договорились не обсуждать — понимают, что такие разговоры могут спровоцировать ссоры. По примеру других знакомых пар Людмила видит, что сейчас конфликты на политические темы доводят людей чуть ли не до развода.

«У нас с мужем разные информационные поля, он это понимает, и мы договорились не разговаривать об этом. Но есть и другие ситуации, когда она русская, а он норвежец. Допустим, был случай, что женщина раньше отправляла матери в Россию деньги, а теперь муж ей это запрещает. И так вплоть до развода», — вздыхает женщина.

Проблемы с работой

Эльнара, Нидерланды

В Нидерландах уроженка России Эльнара Шафигуллина столкнулась с дискриминацией на работе — в конце февраля сразу несколько оркестров отказались с ней сотрудничать и разорвали контракты. В Нидерланды она переехала ещё в 2008 году, здесь вышла замуж и получила третье высшее образование, окончив консерваторию в Амстердаме.

«Сегодня я выступаю в оперных постановках, у меня свой детский хор, где поют дети, рождённые в Нидерландах, но говорящие и на русском языке, и на голландском, — рассказывает собеседница RT. — После начала спецоперации на Украине всё пошло наперекосяк».

«Сначала меня сняли с участия в местном самодеятельном аккордеонном оркестре, написали, что в услугах моих больше не нуждаются, справятся сами. Ещё и сняли с репертуара «Русскую фантазию» — произведение, написанное немецким композитором. Сняли только за слово «русская» в названии, посчитали «неуместным» это произведение в репертуаре», — говорит Эльнара.

Эльнара Шафигуллина

© Фото из личного архива

Спустя несколько дней Эльнару огорошили ещё одной новостью. Ей позвонила дирижёр оркестра, с которым в ноябре у женщины был запланирован концерт, и отменила выступление. Было заявлено, что контракт разрывают из-за её русского происхождения и поддержки российского президента.

«Поскольку дирижёр прерывает со мной сотрудничество в одностороннем порядке, мне должна быть выплачена компенсация, сумма, разнозначная гонорару, о котором мы договаривались. Я написала об этом оркестру. В Нидерландах существует закон: здесь запрещена дискриминация по расовому признаку и политической принадлежности. Я могу верить во что хочу и поддерживать кого угодно, мои взгляды не касаются ни дирижёров, ни кого угодно в этом обществе. По поводу договора они до сих пор молчат, и я пойду в суд, если мне не выплатят компенсацию, потому что закон на моей стороне», — негодует женщина.

Доходило и до угроз. Одна из коллег Эльнары заявила, что ей больше никогда не дадут выступать с оркестрами, сыпала обвинениями в её адрес. С агрессией столкнулись и дети женщины: в школе учителя решили показать десятилетним ученикам журнальные статьи о спецоперации на Украине, очерняющие Россию.

«Одноклассники начали говорить моему сыну разные нехорошие вещи и про Путина, и про нашу страну. Меня замучили эти постоянные дискуссии, которые выматывают моё сердце, мешают спать. Мне постоянно пишут, мне пытаются доказать, что моя страна — агрессор», — рассказывает Шафигуллина.

«Это моя страна, я не буду её поливать грязью. Я очень чувствительный человек, я очень люблю свою родину, и мне не надо рассказывать, что у нас в России плохие люди. Я прекрасно знаю, какие у нас люди и что на наших людях порой мир держится», — заключила собеседница RT.

«Ты из России или с Украины?»

Ирина, Турция

Россиянка Ирина Дунаева живёт в Турции уже девять лет, она работает психологом, проводит консультации онлайн. По её словам, проблем из-за того, что она русская, здесь не возникало никогда. Но после начала спецоперации она уже несколько раз столкнулась с агрессией и нападками со стороны местного населения, причём обидчики зачастую не стеснялись оскорблять Ирину даже на глазах у её девятилетнего сына.

«Первый случай был 25 февраля. Мы с сыном тогда зашли в лифт, и там был ещё человек. Сын заговорил по-русски, и мы тут же услышали истерическую речь в духе «Вы убийцы!» прямо при моём маленьком сыне. Хорошо, что ребёнок не понимает турецкий на таком уровне», — вспоминает Ирина.

На этом нападки не закончились: в тот же день в ресторане незнакомый мужчина при ребёнке спросил Ирину, знает ли та, что «из-за них убивают людей». Теперь вопрос о гражданстве Ирине задаёт почти каждый сотрудник сферы услуг, с которым ей приходится взаимодействовать.

«Каждый человек — таксист, официант, продавец, сосед — говорит «Откуда ты» вместо «Здравствуйте» и после того, как слышит ответ, тут же начинает вести себя неадекватно», — жалуется женщина.

Спустя неделю после начала спецоперации обстановка начала постепенно улучшаться. Ирина считает, что все успокоились, вспомнив, какую роль играет туризм, в частности российский турпоток, для турецкой экономики.

«Сейчас травят в основном приезжие, украинцы. Местные занялись более насущными проблемами — из-за конфликта между Россией и Украиной здесь что-то случилось с поставками некоторых продуктов, поднялись цены. Так что туркам теперь важнее, чтобы они могли свои семьи едой обеспечить, а не русских преследовать. К тому же они понимают, что портить отношения с русскими туристами, которые им заработок обеспечивают, не стоит», — подытожила Дунаева.