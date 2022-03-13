«Фальшивое поведение»: как США пытаются продвигать свои взгляды в Донбассе

В ДНР отреагировали на решение США позволить своим гражданам оказывать населению Донбасса гуманитарную поддержку и «развивать в них демократию». По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в действиях Вашингтона прослеживается попытка навязать свои взгляды, однако население Донбасса на примере Украины убедилось, насколько «эффективна» работа американской демократии, поэтому у региона есть «прививка» от этого. При этом эксперты считают маловероятным, что США уже сформировали определённую стратегию в отношении Донбасса и пока лишь механически переносят отработанные методы влияния.

США намерены использовать свою тактику «внедрения демократии» в Донбассе, позволив американским гражданам оказывать региону «гуманитарную поддержку». Об этом 12 марта в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, комментируя решение Вашингтона исключить из санкционного списка ДНР и ЛНР.

«В отношении нас они (США. — RT) выстраивают определённую стратегию уже последующих шагов. Здесь не помощь, а по поводу внедрения своего видения демократии, наличие некоммерческих организаций, других НПО (неправительственных организаций. — RT). Для нас всё очевидно, и у нас прививка очень серьёзная была», — сказал глава ДНР.

По его словам, в Донбассе имели возможность лично наблюдать, к какому количеству жертв и разрушений привела «безалаберная политика» на Украине, которая организовывалась и координировалась при помощи подобных образований. По мнению Пушилина, своими действиями «США расписались в нежизнеспособности Украины в плане её государственности».

Глава ДНР Денис Пушилин

РИА Новости

© Илья Питалев

Напомним, 11 марта Министерство финансов США объявило о введении очередных санкций против России. При этом в составе пакета рестрикций отдельным пунктом значится «поддержка народа Украины». В этом пункте говорится, что Управление по контролю за иностранными активами выдало генеральную лицензию, которая «разрешает гражданам США поддерживать определённые гуманитарные усилия и другую деятельность» в Луганской и Донецкой народных республиках. Лицензия, в частности, санкционирует «определённые операции, которые... необходимы для деятельности негосударственных организаций…, включая деятельность, связанную с гуманитарными проектами по удовлетворению основных человеческих потребностей, построением демократии, образованием, некоммерческими проектами развития, а также защитой окружающей среды и природных ресурсов».

Чуждые ценности

В Госдуме РФ со скепсисом отнеслись к «щедрому жесту» американского руководства.

«За всеми «образовательными», «информационными» и «гуманитарными» проектами, которые США развивают и спонсируют на территориях других стран, всегда маячат дула автоматов американских солдат. Соединённые Штаты не только насаждают свои ценности, но и прямо спонсируют и подкармливают представителей пятой колонны в тех странах, где хотят дестабилизировать политическую обстановку», — заявил в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

По словам депутата, вся «возвышенная» деятельность американских фондов в итоге приводит к «цветным революциям» и появлению целой плеяды политиков прозападной ориентации.

«Не стоит усматривать в решении Минфина США благородное желание помочь ДНР и ЛНР. Ведь много лет подряд жизнь людей на этих территориях их не интересовала. С их подачи власти Украины уничтожали мирное население, а теперь Соединённые Штаты вдруг озаботились «построением демократии» в народных республиках», — отметил депутат.

Столь «непоследовательное и фальшивое поведение» со стороны США в стремлении примерить на себя роль миротворца может оказать им самим медвежью услугу, считает Белик.

«Ни жители ДНР и ЛНР не захотят принимать помощь из рук противника, ни оголтелые украинские националисты не поймут, почему их кураторы сменили курс и, по сути, предали их», — пояснил нардеп.

Схожую точку зрения в своём Telegram-канале высказал и вице-спикер Совета федерации Константин Косачёв.

«Вашингтон не видел в этом необходимости восемь лет, в течение которых Киев методично расстреливал три с половиной миллиона своих граждан, проживающих в Донбассе и не принявших госпереворот Майдана. Что значит нынешний финт? Сострадание к людям вдруг проснулось? Да нет, ровно наоборот — Вашингтон приступил к подготовке очередных госпереворотов, на этот раз в независимых ДНР и ЛНР», — отметил сенатор.

Стоит отметить, что 21 февраля президент США Джо Байден издал указ, в котором говорилось, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР представляет чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Соединённых Штатов. В связи с этим Байден запретил американцам инвестировать в республики и импортировать из региона любые товары, услуги или технологии.

Налаженные методы работы

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что нынешнее «исключение» для Донбасса в рамках антироссийских санкций является попыткой США подобрать ключ к региону.

«У США есть традиционные налаженные методы работы с различными частями света, и эти методы часто применяются без какой-либо продуманной стратегии. Я думаю, тут именно такой случай. Сомневаюсь, что в нынешних условиях Америка могла выработать какую-то чёткую стратегию и решить, что им делать в отношении народных республик. Скорее, это механическое перенесение тех методов, которые применялись в отношении любых других подобных образований», — сказал в интервью RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Минфин США

Gettyimages.ru

© Kiyoshi Tanno

В свою очередь, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев заметил, что в нынешнем решении США есть не только отрицательный, но и положительный момент.

«Положительный момент в том, что Вашингтон рассматривает сегодня ДНР и ЛНР как субъекты политической жизни в Восточной Европе. То есть США учитывают, что эти образования будут развиваться, обладать своей внешней политикой, а это уже представляет для американцев интерес. Так что наша победа в том, что мы поставили Вашингтон и Брюссель в такое положение, когда они могут не признавать эти республики, но деваться им некуда», — пояснил аналитик в комментарии RT.

Что касается негативной стороны этого вопроса, то теперь Донбасс будет находится под пристальным вниманием Соединённых Штатов, отметил Суздальцев.

«Американские аналитические структуры сейчас начнут интересоваться перспективами этих государств, их внутренними проблемами, кризисами, отношениями с Россией и Украиной. В итоге, в перспективе, они попытаются сыграть на этом плацдарме против РФ — начнут разжигать недовольство и недоверие к России», — добавил эксперт.

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По мнению Олега Неменского, в деле нагнетания недовольства в адрес России США могут сделать ставку на тех жителей Донбасса, которые эвакуировались на западную Украину и в другие регионы страны.

«Но современные условия вряд ли помогут американцам широко развернуть подобную деятельность, так как Донбасс всё ещё находится на военном положении», — подчеркнул он.

При этом, как заметил Андрей Суздальцев, различного рода некоммерческие организации и сейчас уже есть в республиках, однако они жёстко контролируются властями в условиях военных действий.

«Но, когда наступит мир, различные НКО в формате «иностранных агентов» там активизируются. Республикам, которые только-только становятся на ноги, начинают заниматься своей экономикой, нужно будет учитывать необходимость создания такой политической атмосферы, которая позволила бы фиксировать негативные последствия присутствия НКО и в рамках закона сокращать их деятельность», — подытожил аналитик.