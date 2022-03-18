Минобороны России: националисты нанесли удары «Точками-У» по домам в Мелитополе

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ночью 18 марта националисты нанесли удары ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями по жилым кварталам Мелитополя.
Минобороны России: националисты нанесли удары «Точками-У» по домам в Мелитополе
  • РИА Новости

«Ночью 18 марта с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, по жилым кварталам города Мелитополя были нанесены удары ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями», — сказал он.

По его словам, националистам было известно, что в жилых кварталах Мелитополя нет огневых позиций российских вооружённых сил, так что данный поступок вновь «подтверждает преступную сущность националистического руководства Украины».

Ранее Конашенков сообщил, что российские средства ПВО отразили ночью 18 марта ракетную атаку по мирным жителям Мелитополя.

14 марта в центре столицы ДНР возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У». По последним данным, по меньшей мере 21 человек погиб и ещё 37 пострадали в результате падения обломков ракеты. 

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