Российские средства ПВО отразили ракетную атаку по жителям Мелитополя
- РИА Новости
Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он отметил, что обстрел был произведён с северного направления, «с юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируется украинскими националистическими подразделениями».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Донецкая Народная Республика обратилась к России с просьбой усилить ПВО республики, работа в процессе.