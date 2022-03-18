Российские средства ПВО отразили ракетную атаку по жителям Мелитополя

Короткая ссылка
Российские средства ПВО отразили ночью 18 марта ракетную атаку по мирным жителям Мелитополя.
Российские средства ПВО отразили ракетную атаку по жителям Мелитополя
  • РИА Новости

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что обстрел был произведён с северного направления, «с юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируется украинскими националистическими подразделениями».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Донецкая Народная Республика обратилась к России с просьбой усилить ПВО республики, работа в процессе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить