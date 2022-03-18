Российские средства ПВО отразили ракетную атаку по жителям Мелитополя

Российские средства ПВО отразили ночью 18 марта ракетную атаку по мирным жителям Мелитополя.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что обстрел был произведён с северного направления, «с юго-восточной окраины города Запорожье, который полностью контролируется украинскими националистическими подразделениями».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Донецкая Народная Республика обратилась к России с просьбой усилить ПВО республики, работа в процессе.