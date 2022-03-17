Глава ДНР Пушилин попросил Россию усилить ПВО республики
- РИА Новости
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«С учётом сложности и, с другой стороны, необходимости обезопасить гражданских мирных лиц мы обратились к России, чтобы наши ПВО были усилены и у нас была возможность сбивать данные ракеты на подступах или на достаточной высоте», — цитирует РИА Новости Пушилина.
По его словам, эта работа находится в процессе.
14 марта в центре Донецка возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».
По последним данным, по меньшей мере 21 человек погиб и ещё 37 пострадали в результате падения обломков ракеты.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что удар по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным боеприпасом в очередной раз показал истинное лицо киевских радикалов.