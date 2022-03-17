Глава ДНР Пушилин попросил Россию усилить ПВО республики

Донецкая Народная Республика обратилась к России с просьбой усилить ПВО республики, работа в процессе. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«С учётом сложности и, с другой стороны, необходимости обезопасить гражданских мирных лиц мы обратились к России, чтобы наши ПВО были усилены и у нас была возможность сбивать данные ракеты на подступах или на достаточной высоте», — цитирует РИА Новости Пушилина.

По его словам, эта работа находится в процессе.

14 марта в центре Донецка возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».

По последним данным, по меньшей мере 21 человек погиб и ещё 37 пострадали в результате падения обломков ракеты.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что удар по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным боеприпасом в очередной раз показал истинное лицо киевских радикалов.