Глава ДНР Пушилин попросил Россию усилить ПВО республики

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Донецкая Народная Республика обратилась к России с просьбой усилить ПВО республики, работа в процессе. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Глава ДНР Пушилин попросил Россию усилить ПВО республики
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«С учётом сложности и, с другой стороны, необходимости обезопасить гражданских мирных лиц мы обратились к России, чтобы наши ПВО были усилены и у нас была возможность сбивать данные ракеты на подступах или на достаточной высоте», — цитирует РИА Новости Пушилина.

По его словам, эта работа находится в процессе.

14 марта в центре Донецка возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».

По последним данным, по меньшей мере 21 человек погиб и ещё 37 пострадали в результате падения обломков ракеты.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что удар по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным боеприпасом в очередной раз показал истинное лицо киевских радикалов.

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