Лавров: Запад усиленно замалчивает ракетный удар ВСУ по Донецку

Удар по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным боеприпасом в очередной раз показал истинное лицо киевских радикалов, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Все эти факты усиленно замалчиваются на Западе, который продолжает нагнетать истерию, распространяя откровенные фейки», — сказал он по итогам встречи с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом.

Лавров добавил, что иранской стороне переданы материалы, которые на основе конкретных фактов показывают, что из себя представляет нынешняя украинская власть и какие позиции официальные лица Украины (начиная с президента) излагают.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле разочарованы тем фактом, что ни европейские лидеры, ни руководство США, ни лидеры международных организаций, ни руководство НАТО «не говорили ничего о Донецке» и о «тех невинных гражданских, которые погибли от ракеты, которую выпустили Вооружённые силы Украины».

Также постоянный представитель России при штаб-квартире ООН в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что даже по прошествии суток управление верховного комиссара ООН по правам человека так и не отреагировало на гибель 21 мирного гражданина в Донецке.

14 марта в центре Донецка возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».

По последним данным, по меньшей мере 21 человек погиб и ещё 37 пострадали в результате падения обломков ракеты.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что личности военных, которые виновны в обстреле Донецка ракетой «Точка-У», уже установлены.