Лавров: Запад усиленно замалчивает ракетный удар ВСУ по Донецку
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«Все эти факты усиленно замалчиваются на Западе, который продолжает нагнетать истерию, распространяя откровенные фейки», — сказал он по итогам встречи с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом.
Лавров добавил, что иранской стороне переданы материалы, которые на основе конкретных фактов показывают, что из себя представляет нынешняя украинская власть и какие позиции официальные лица Украины (начиная с президента) излагают.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле разочарованы тем фактом, что ни европейские лидеры, ни руководство США, ни лидеры международных организаций, ни руководство НАТО «не говорили ничего о Донецке» и о «тех невинных гражданских, которые погибли от ракеты, которую выпустили Вооружённые силы Украины».
Также постоянный представитель России при штаб-квартире ООН в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что даже по прошествии суток управление верховного комиссара ООН по правам человека так и не отреагировало на гибель 21 мирного гражданина в Донецке.
14 марта в центре Донецка возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».
По последним данным, по меньшей мере 21 человек погиб и ещё 37 пострадали в результате падения обломков ракеты.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что личности военных, которые виновны в обстреле Донецка ракетой «Точка-У», уже установлены.