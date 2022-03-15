Постпред России в Женеве отметил игнорирование в УВКПЧ факта обстрела Донецка «Точкой-У»

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Даже по прошествии суток Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) так и не отреагировало на гибель 21 мирного гражданина в Донецке в результате ракетной атаки по жилому кварталу со стороны украинских военных, заявил постоянный представитель России при штаб-квартире ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Постпред России в Женеве отметил игнорирование в УВКПЧ факта обстрела Донецка «Точкой-У»
  • Gettyimages.ru
  • © Eduardo Munoz Alvarez

Российский дипломат обратил на это внимание верховного комиссара ООН по правам человека Мишели Бачелет.

«Целые сутки прошли после того, как украинская кассетная ракета «Точка-У» убила 20 гражданских лиц и ранила 28 в Донецке. Отсутствие какой-либо реакции со стороны УВКПЧ, скорее всего, вызвано тем фактом, что Запад решил не показывать трагедию Донбасса своим гражданам. Поправьте меня, если я не прав», — написал Гатилов в Twitter.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле разочарованы тем фактом, что ни европейские лидеры, ни руководство США, ни лидеры международных организаций, ни руководство НАТО «не говорили ничего о Донецке» и о «тех невинных гражданских, которые погибли от ракеты, которую выпустили Вооружённые силы Украины».

14 марта в центре Донецка возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».

По последним данным, по меньшей мере 21 человек погиб и ещё 37 пострадали в результате падения обломков ракеты.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что личности военных, которые виновны в обстреле Донецка ракетой «Точка-У», уже установлены.

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