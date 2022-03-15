В Кремле разочарованы игнорированием Западом обстрела Донецка ракетой «Точка-У»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал тот факт, что западные лидеры проигнорировали ракетный обстрел Донецка «Точкой-У», в результате чего погиб 21 человек и более 30 погибли.

«Пользуясь случаем, хочу... сказать, что мы весьма и весьма разочарованы тем, что ни европейские лидеры, ни моя коллега Псаки, ни её руководитель — президент Байден, ни лидеры международных организаций, ни руководство НАТО ни вчера, ни сегодня не говорили ничего о Донецке и ничего не говорили о тех невинных гражданских, которые погибли от ракеты, которую выпустили Вооружённые силы Украины. И они не говорили об ужасах, которые творятся в Донецке, и никого не осуждают», — заявил он.

14 марта в центре Донецка возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У». По имеющимся данным, по меньшей мере 21 человек погиб и ещё 37 пострадали в результате падения обломков ракеты.