В МО России сообщили о применении ракет «Искандер» для уничтожения комплексов «Точка-У»

Российские военные пуском двух ракет «Искандер» уничтожили украинские установки «Точка-У», которые нанесли удар по жилым кварталам Мелитополя. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В целях пресечения ракетных атак и защиты украинских граждан от новых ударов киевского националистического режима двумя ракетами «Искандер» пусковые установки украинских националистов были уничтожены», — сказал Конашенков.

По его словам, российские средства ПВО отразили ракетную атаку по жителям Мелитополя.

14 марта в центре столицы ДНР возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».

По последним данным, по меньшей мере 21 человек погиб и ещё 37 пострадали в результате падения обломков ракеты. Глава ДНР Денис Пушилин заявил что уже установлены личности военных, которые виновны в обстреле города.