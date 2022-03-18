В МО России сообщили о применении ракет «Искандер» для уничтожения комплексов «Точка-У»
- РИА Новости
«В целях пресечения ракетных атак и защиты украинских граждан от новых ударов киевского националистического режима двумя ракетами «Искандер» пусковые установки украинских националистов были уничтожены», — сказал Конашенков.
По его словам, российские средства ПВО отразили ракетную атаку по жителям Мелитополя.
14 марта в центре столицы ДНР возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У».
По последним данным, по меньшей мере 21 человек погиб и ещё 37 пострадали в результате падения обломков ракеты. Глава ДНР Денис Пушилин заявил что уже установлены личности военных, которые виновны в обстреле города.