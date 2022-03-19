«Донбасс должен был стать стартовой точкой»: как спецоперация на Украине предотвратила конфликт России и НАТО
- Военный России во время спецоперации на Украине
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Специальная военная операция РФ на Украине предотвратила сценарий конфликта России с НАТО, считают опрошенные RT эксперты. По их словам, прежняя и текущая активность блока, а также перехваченные ЛДНР данные ВСУ свидетельствуют о том, что, пользуясь очагом напряжённости в Донбассе, альянс планировал фактически развязать третью мировую войну против России.
«По всем признакам мы видим, что в НАТО давно был утверждён сценарий военно-силовой эскалации против РФ. Развитие этой эскалации мы сейчас наблюдаем, блок продолжает поставлять на Украину большое количество оружия. Задача альянса — превратить эту страну в агрессивную собаку, которая укусит русского медведя, чтобы у американского медведя, в свою очередь, появился повод его загрызть», — отметил в комментарии RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.
Как напомнил со своей стороны депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко, с учётом того, что западные страны изначально стояли за «кровавым госпереворотом» на Украине в феврале 2014 года и потом на протяжении восьми лет всячески поддерживали по сути нелегитимный киевский режим, а также закрывали глаза на его многочисленные преступления против собственных граждан, «нет ничего удивительного в том, что НАТО планировало развязать здесь вооружённый конфликт глобального масштаба».
«Очевидно, что Украина была выбрана Западом как страна-жертва, над которой можно установить полный контроль, с помощью информационных, политических и идеологических технологий изменить идентичность её населения и превратить в удобный антироссийский инструмент», — сказал Руденко в беседе с RT.
По словам военного эксперта Алексея Леонкова, российские власти прекрасно понимали, что составной частью «большой программы НАТО по уничтожению РФ» была дестабилизация обстановки в Донбассе, а также «последующая атака на Крым и Калининградскую область».
«Донбасс должен был стать стартовой точкой. Крупномасштабный удар ВСУ по этим территориям был неизбежен, как и атака на Крымский полуостров. Всё это подогревали и продолжают подогревать натовцы, поставляя свои вооружения. По всей территории Украины было создано множество объектов, где хранилось оружие и боеприпасы. Именно их РФ сейчас и уничтожает в ходе спецоперации», — пояснил Леонков в разговоре с RT.
Выступая во время концерта в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва начала спецоперацию на Украине с целью защиты людей, которые подверглись геноциду со стороны киевского режима. Глава государства подчеркнул, что украинское руководство проводило против Донбасса карательные операции за отказ соглашаться с итогами госпереворота от 22 февраля 2014 года.
«Люди, которые проживали и проживают в Донбассе, также не согласились с этим государственным переворотом. Против них тут же были организованы карательные военные операции, и не одна. Их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это всё и есть то, что называется «геноцид», — подчеркнул российский лидер 18 марта.
По его словам, «избавить людей от этих страданий» стало главным побудительным мотивом и целью специальной военной операции по демилитаризации и денацификации, которую Россия проводит на Украине.
- Президент России Владимир Путин во время концерта в честь воссоединения Крыма с РФ
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Ранее, 16 марта, на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов Российской Федерации глава государства подчеркнул, что наступление Киева на Донбасс и Крым было вопросом времени. Владимир Путин также напомнил, что украинские власти заявляли о намерении создать «собственное ядерное оружие и средства его доставки», целью которого «была бы Россия».
«Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путём решить проблемы, возникающие не по нашей вине. И в этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию», — сказал президент России.
По данным МИД РФ, киевский режим планировал развернуть наступление на неподконтрольные территории, устроив расправу над мирным населением. Об этом, в частности, в интервью RT заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, украинские власти планировали захват с «чудовищным кровопролитием».
На грани третьей мировой
В начале марта экс-премьер Украины Николай Азаров сообщил, что с помощью спецоперации Москва предотвратила скатывание обстановки на Украине в третью мировую войну, в которой, как неоднократно подчёркивал президент РФ, не будет победителей.
«Только сейчас появилась возможность обнародовать разведданные по подготовке провокации с последующим нанесением вероломного удара с уничтожением населения на территории ЛНР и ДНР», — пояснил Азаров на своей странице во «ВКонтакте».
По словам бывшего главы украинского правительства, Россия получила разведданные о подготовке НАТО вооружённого конфликта с РФ, который предполагал применение ядерного оружия. Ранее о возможности размещения на Украине ядерных вооружений говорили и в МИД РФ.
Как рассказал Азаров, этой агрессии должна была предшествовать переброска войск Североатлантического альянса на Украину.
«С декабря 2021 года Россия получала данные о планах НАТО разместить на территории Украины четыре бригады военных (две сухопутные, одну морскую, одну воздушную). Причём воздушная бригада с возможностью несения ядерных боеголовок. Согласовать данный ввод войск НАТО хотело летом 2022 года на заседании Совбеза ООН. Далее, скорее всего, к концу года, они бы спровоцировали конфликт и начали против России полномасштабные военные действия с применением ядерного оружия», — написал Азаров.
Как подчеркнул экс-премьер Украины, ключевая роль в развязывании третьей мировой отводилась нынешней «подконтрольной Америке правящей верхушке на Украине и националистам».
Он напомнил про заявление Владимира Путина о том, что подлётное время боеголовок из Харькова до Москвы составляет три минуты, а из США — 30 минут.
«Запад (сейчас. — RT) давит информационно через соцсети и прочее, что Россия напала. Им обидно, что их планы разрушили и теперь Россию не уничтожить ядерным оружием, которое есть на Украине, и за счёт Украины», — пояснил Азаров.
Как рассказал в беседе с RT дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник, от украинских властей исходила большая военная опасность для РФ, поскольку Киев, скорее всего, действительно занимался разработкой ядерной бомбы, а также ракетных систем как средств её доставки.
«Заявления Зеленского, как и разведданные, наталкивают на мысль о том, что Украина готовила вместе с США программы восстановления ядерного статуса. Киев сам признался, что может нарушить обязательства по Будапештскому меморандуму и делать ядерное оружие, чтобы использовать его против РФ или пугать им Россию и другие страны для получения дополнительных преференций», — говорит Мирошник.
- Символика НАТО
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Алексей Подберёзкин придерживается аналогичного мнения. По его словам, у Украины осталось огромное советское наследие в этой сфере.
«Так что создание ядерного оружия на Украине, пусть и грязного, совершенно реально, и при желании всё это можно было перевести в очень ускоренную тенденцию развития ядерного потенциала», — отметил эксперт.
Он также считает, что, помимо ядерных разработок на Украине, которые планировалось разыграть в противостоянии с Россией, сценарий НАТО предполагал «быстрый разгром ЛНР и ДНР со стороны ВСУ». По его словам, националистическим группам на Украине и их кураторам нужна была «маленькая победоносная война» в Донбассе, чтобы окончательно захватить власть.
«Затем украинские войска вышли бы на границу с Россией, и в этот конфликт неизбежно оказались бы втянуты натовские силы», — считает аналитик.
По мнению политологов, немаловажная роль в планах альянса отводилась Великобритании, которая получила оперативный контроль над «украинским контингентом» НАТО. Эксперты отмечают, что именно Лондон управлял инструкторами и действиями нанятых частных военных компаний из США, Канады и Великобритании, а также имел прочные связи с военно-политическим руководством Украины.
Стратегия на опережение
Согласно приведённым Николаем Азаровым данным, новый виток вооружённого конфликта в Донбассе, который мог привести к глобальной войне, был намечен на 25 февраля. В этот день ВСУ и батальоны националистов планировали развернуть крупномасштабное наступление на Донбасс.
«Владимир Путин буквально на сутки опередил планы Киева и Запада, что позволило завладеть стратегической инициативой», — утверждает Азаров.
Примечательно, что незадолго до старта спецоперации ВС РФ о подготовке блицкрига Киева в Донбассе рассказал журналистам замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Так, 1 февраля он сообщил, что Генштаб ВСУ завершил разработку плана наступательной операции и отправил его на одобрение военного руководства и СНБО Украины.
В ходе пресс-брифинга 19 февраля Басурин заявил, что Киев готов приступить к реализации плана по зачистке ДНР и ЛНР. С этой целью были определены направления главного удара и развёрнуты соответствующие силы.
План предполагал обстрел авиацией и артиллерией объектов военной и гражданской инфраструктуры обеих народных республик, в том числе комплексов энерго- и водообеспечения.
Затем Киев намеревался ввести наземные войска оперативных тактических групп (ОТГ) «Север», «Юг» и «Восток». В задачу этих соединений входило взятие под контроль границы обоих регионов с Россией и окружение крупных населённых пунктов.
Комментируя такие планы Запада и киевского режима, Азаров пояснил, что ОТГ «Восток» должна была действовать на рассечение Донецка и Луганска.
«Три дня у них отводилось на выход к границе, причём ОТГ «ЮГ» действовали бы вместе с «айдаровцами», которые, по замыслу, должны были выполнять роль заградотряда. На севере, где Луганск, ВСУ должны были действовать под прикрытием «Правого сектора»*, они должны были встретиться в районе Комсомольска к югу от Донецка и отсечь ЛДНР от границы с Россией», — пояснил украинский экс-премьер.
Николай Азаров убеждён, что наступательная операция, которая могла бы трансформироваться в агрессию против РФ, была разработана киевским режимом совместно с «натовскими кураторами». Он напомнил, что минувшей зимой Соединённые Штаты перебросили в Польшу около 5 тыс. военнослужащих.
Как утверждает Азаров, по замыслу эти войска США и части польской армии должны были блокировать калининградскую группировку ВС РФ, «чтобы в случае чего она не смогла выдвинуться к атакованной территории юго-востока Украины».
«Вторая группировка — это тысяча солдат бригады «Страйкер» (БМП Stryker. — RT) в Румынии. Эта группировка блокировала Приднестровье, чтобы миротворцы, находящиеся там, через Юг не смогли продвинуться к Одессе. Это всё был единый комплекс действий, которые должны были начаться в ночь с 24 на 25 февраля. Фактически действия Вооружённых сил Украины опередили всего на один день», — считает Азаров.
По его словам, Москва смогла пресечь переброску американских войск силами транспортной авиации. Именно для этого 24 февраля российская армия нанесла удары по аэродромам и взлётно-посадочным полосам, вывела из строя системы ПВО, включая С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также разгромила командные пункты ВСУ. При этом ополчение Донбасса при поддержке российской артиллерии и высокоточного оружия начало наступление против группировки «Восток».
Алексей Леонков допустил, что блокада калининградской группировки российской армии силами альянса в момент вторжения ВСУ в Донбасс была бы вполне реальным сценарием, если бы РФ не решилась на спецоперацию.
- Американские военные в Польше
- Gettyimages.ru
- © Omar Marques
«Если бы ситуация в Донбассе пошла по сценарию, который разработали в альянсе, то силы НАТО могли бы попробовать заблокировать калининградскую группировку армии РФ», — говорит эксперт.
По мнению Мирослава Руденко, вся имеющаяся к настоящему моменту информация подтверждает тот факт, что специальная военная операция России по денацификации и демилитаризации Украины была неизбежна и необходима для защиты российского государства.
«Россия не могла допустить геноцида населения Донбасса, превращения территории Украины в западный плацдарм, от которого постоянно бы исходили угрозы ядерного и другого оружия в сторону РФ. Предприняв действенные превентивные меры, Россия спутала карты натовским стратегам», — заключил он.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).