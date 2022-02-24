«Наши действия — это самозащита от создаваемых нам угроз»: Путин объявил о проведении военной операции в Донбассе

Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам президента, действия России направлены на защиту от угроз, «создаваемых теми, кто взял Украину в заложники». Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины.

Legion-Media