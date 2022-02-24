«Наши действия — это самозащита от создаваемых нам угроз»: Путин объявил о проведении военной операции в Донбассе

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Роман Шимаев
Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам президента, действия России направлены на защиту от угроз, «создаваемых теми, кто взял Украину в заложники». Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины.
«Наши действия — это самозащита от создаваемых нам угроз»: Путин объявил о проведении военной операции в Донбассе
  • Legion-Media
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  • 24 февраля 2022

    В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине ограничения на полёты из аэропортов юга России будут действовать до 03:45 до 2 марта, сообщает Росавиация

    Отмечается, что временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орёл, Курск, Воронеж, Симферополь.

    «Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети», — говорится в сообщении.

  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал отключить Россию от SWIFT. Он также заявил о необходимости предоставить оружие и помощь Украине.

  • Московская биржа приостановила торги после обвала.

    «Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

  • Интернет-издание «Страна.UA» сообщает, что в Киеве звучит сирена гражданской обороны.

  • Корреспондент RT Роман Косарев в нашем стриме «Летучка» — об обстановке в Донецке после начала военной операции в Донбассе.

  • Джо Байден осудил Россию за «неоправданное нападение» на Украину, передаёт Ино ТВ.

    «Этим вечером я буду следить за ситуацией из Белого дома и продолжу регулярно получать последние данные от моей службы национальной безопасности. Завтра утром я встречусь со своими коллегами по «Большой семёрке», а затем обращусь к американскому народу, чтобы объявить о дальнейших ответных мерах, которые Соединённые Штаты, наши союзники и партнёры примут в отношении России за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности. Мы также будем координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить решительный совместный ответ, который сдержит любую агрессию против альянса», — сказал президент США.

  • Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) сообщило, что территория Украины является зоной активного конфликта.

    Отмечается, что в текущих условиях «воздушное пространство Украины и важнейшая инфраструктура, включая аэропорты, подвержены влиянию военных действий, что создаёт риски для безопасности гражданских воздушных судов».

  • До полуночи 25 февраля приостановлена работа ряда аэропортов юга России, в том числе Краснодара, Сочи и Анапы, сообщает РИА Новости.

  • На севере Крыма до конца недели отменены занятия в школах, сообщила министр образования республики Валентина Лаврик.

  • В ЛНР заявили, что начали штурм штурм подконтрольного Украине города Счастье недалеко от Луганска.

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