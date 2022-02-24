«Наши действия — это самозащита от создаваемых нам угроз»: Путин объявил о проведении военной операции в Донбассе
- Legion-Media
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24 февраля 2022
В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине ограничения на полёты из аэропортов юга России будут действовать до 03:45 до 2 марта, сообщает Росавиация
Отмечается, что временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орёл, Курск, Воронеж, Симферополь.
«Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети», — говорится в сообщении.
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«Этим вечером я буду следить за ситуацией из Белого дома и продолжу регулярно получать последние данные от моей службы национальной безопасности. Завтра утром я встречусь со своими коллегами по «Большой семёрке», а затем обращусь к американскому народу, чтобы объявить о дальнейших ответных мерах, которые Соединённые Штаты, наши союзники и партнёры примут в отношении России за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности. Мы также будем координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить решительный совместный ответ, который сдержит любую агрессию против альянса», — сказал президент США.
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