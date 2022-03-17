Ещё одна тюрьма: в ЛНР проводят расследование против карательного батальона «Торнадо»

На освобождённых территориях Луганской области обнаружена нелегальная тюрьма, которую оборудовали участники карательного батальона «Торнадо». По данным Министерства госбезопасности ЛНР, каратели держали похищенных ими людей на территории бывшей больницы. Несмотря на то что пять лет назад членов группировки осудили за похищения, пытки и издевательства, сейчас эти люди вновь на свободе благодаря решению украинского президента освободить заключённых с боевым опытом.

В Луганской республике на освобождённых Народной милицией ЛНР территориях обнаружили нелегальную тюрьму бывшего карательного батальона «Торнадо». Речь идёт о бывшей больнице в селе Кондрашовка. В этом здании военные батальона оборудовали свою базу и тут же — держали в заложниках и пытали похищенных ими мирных жителей.

Как сообщила RT первый замглавы МИД ЛНР Анна Сорока, cейчас в ЛНР расследуются два больших уголовных дела.

«Одно расследует МГБ о применении запрещённых средств и методов ведения войны (возбуждено в 2014). Второе уголовное дело о геноциде возбудила Генпрокуратура в конце 2017 года», — пояснила Анна Сорока.

По её словам, сейчас власти республики собирают показания местных жителей, в том числе для того, чтобы выяснить, есть ли в районе нелегальное кладбище, где каратели закапывали убитых.

«Обливали водой, били электротоком»

Добровольческий батальон (изначально назывался ротой МВД) «Торнадо» был сформирован осенью 2014 года на основе батальона «Шахтёрск», который расформировали на мародёрство его боевиков. Однако и в составе нового формирования участники группировки продолжили криминальную деятельность.

В июне 2015 года командира «Торнадо» Руслана Онищенко и ещё семь бойцов арестовали после того, как они остановили на блокпосту АТО (антитеррористическая операция, которую киевские власти проводили в Донбассе. — RT) поезд с крупной партией угля. Нацбатальон обвинил украинские власти в контрабанде.

В свою очередь, глава Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Москаль заявил, что батальон препятствует грузоперевозкам по железной дороге, и потребовал разоружить формирование.

После задержания участников батальона, правоохранители обнаружили у них видеозапись, на котором члены группировки в извращенной форме насиловали мужчину. Было возбуждено уголовное дело, а «Торнадо» официально расформировали. В ходе следствия правоохранители нашли и другие записи пыток и издевательств над людьми со стороны членов группировки.

По итогам расследования участникам «Торнадо» предъявили обвинения в создании преступной организации, похищении людей, незаконном лишении свободы, пытках и «насильственном удовлетворение половой страсти неестественным способом». Жертвами торнадовцев стали мирные жители Луганской области.

Так, участники группировки устроили нелегальную тюрьму и пыточные камеры в подвале школы в городе Лисичанске. По словам тогдашнего главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, участники «Торнадо» под угрозой расстрела похищали людей, привозили в самодельную тюрьму и там издевались над ними в извращённой форме, в том числе заставляли похищенных избивать и насиловать друг друга. Во время пыток бойцы батальона употребляли марихуану и записывали происходящее на камеры.

«На протяжении всего времени моего пребывания в подвале, точное количество дней я не помню, по несколько раз в день милиционеры приходили в подвал, привязывали меня к «козлу», избивали руками и ногами, а также пластиковой палкой, обливали водой, били электротоком. Кроме этого, меня ежедневно заставляли выполнять унизительные работы – мыть туалеты, собирать окурки и так далее. Для того, чтобы я не мог убежать, мне одевали на ногу металлические наручники, цепь, соединенные с гирей в 24 кг», — эти показания одного из пострадавших сообщил журналистам Анатолий Матиос.

По его словам, на момент расформирования каждый четвёртый участник батальона «Торнадо» имел судимость. Комбат Руслан Онищенко был судим по уголовным статьям пять раз.

Недолгое наказание

Весной 2017 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор в отношении 12 бойцов батальона. Экс-командира Онищенко приговорили к 11 годам тюрьмы, его заместителя Николая Цукура — к 9 годам. Ещё шестеро обвиняемых получили от 8 до 10 лет тюрьмы, четыре — по пять лет условного заключения, причём для всех них условное наказание отсрочили минимум на два года. Всех осуждённых лишили милицейских званий.

В феврале этого года украинские власти начали выпускать из мест лишения свободы арестантов с военным прошлым, готовых участвовать в боевых действиях во время военного положения. Об этом журналистам сообщил прокурор офиса генерального прокурора Украины Андрей Синюк.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из под стражи были освобождены украинцы «с опытом ведения боевых действий», и все санкции с них сняты.

«Было принято непростое с моральной точки зрения решение — в условиях военного положения участники боевых действий, украинцы с реальным боевым опытом будут освобождены из-под стражи и смогут искупить свою вину», — заявил Зеленский в своём видеообращении, опубликованном в Telegram.

Так на свободе оказался и Руслан Онищенко, который получил оружие и право сформировать свою банду из людей, которые тоже вышли из колоний по амнистии.

Среди освобождённых бывших бойцов карательного батальона оказался и Даниил Ляшук, известный по позывному Моджахед. В 2017 году его приговорили к 10 годам тюрьмы. В феврале он начал публиковать на своей странице в соцсетях видеозаписи, на которых с оружием в руках рассказывает, что воуюет в составе украинской армии.

«Именно Моджахед-Ляшук с чрезвычайным цинизмом и дерзостью, жестокостью и безжалостностью совершал наиболее жестокие пытки местного населения Луганской области, организовывал и принимал непосредственное участие в изнасиловании задержанных, которых он вместе с другими подозреваемыми похищал из корыстных побуждений», — рассказал ранее на своей странице в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин считает, что украинские правоохранители возбудили уголовное дело против военных «Торнадо» вовсе не потому, что хотели наказать их за насилие над мирными украинцами.

«Уголовные дела против участников Торнадо были скорее поводом, чтобы устранить эту банду. Дело в том, что эти люди влезли в схемы торговли углём, которая проходила через линию фронта между Украиной и ЛДНР. Онищенко и его подельники хотели получать какую-то свою прибыль с этих вагонов, которые проходили через территорию, которую тогда контролировал батальон. Они влезли в этот бизнес и с ними решили расправиться, подняв объективно существующие материалы о том, что они убивали и пытали людей. Так украинская власть показала, что она якобы борется со злоупотреблениями, но на деле всё это дело было возбуждено из-за денег», — считает собеседник RT.

Как отмечает Борис Рожин, участники других карательных батальонов, например «Азова» и «Айдара», просто оказались более дальновидными, чем торнадовцы. Они не ссорились с власть имущими, поэтому сейчас тоже занимают высокие политические должности.

«Когда такие маргинальные люди, участники карательных формирований, пытаются влезть в схемы, в которых завязаны спецслужбы и олигархи, то их достаточно быстро приземляют в тюрьмы. Те, кто это понимают, становятся депутатами и героями Украины. Например, бывший командир нацбатальона «Аудар» Максим Марченко в этом году занял должность главы военно-гражданской администрации Одесской области. Его туда поставил своим указом Зеленский», — добавляет военный эксперт.

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Что касается расследования преступлений нацбатальонов, то власти Луганской народной республики считают, что по мере освобождения территорий они смогут обнаружить и другие нелегальные тюрьмы, где от рук карателей страдали жители Донбасса.

«Мы восемь лет собирали информацию о пострадавших, общались с людьми. Многие из них знали, где именно их держали в тюрьмах, хотя им завязывали глаза. То есть мы уже заранее знаем, в каких населённых пунктах и какие здания надо проверить. По мере того, как территория освобождается, мы идём по следу. Как минимум ещё в четырёх местах мы ожидаем найти уточнения показаний пострадавших на месте. Очень ждём, когда освободят Лисичанск», — объясняет RT замглавы МИД ЛНР Анна Сорока.

Ранее, по её словам, в селе Половинкино была обнаружена другая секретная тюрьма, предположительно нацбатальона «Айдар». Она отмечает, что объективному расследованию военных преступлений украинских нацистов на Донбассе могло бы помочь создание нового международного трибунала при поддержке России.