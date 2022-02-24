«Приняли нас капитально»: как в Шахтах живёт эвакуированная из ЛНР семья с 12 детьми
- © Фото из личного архива
От города Шахты Ростовской области — всего 26 км до границы с Луганской Народной Республикой. С субботы здесь работают два пункта временного размещения (ПВР), куда едут эвакуированные жители ДНР и ЛНР. Один из пунктов расположился в совсем новом, построенном в ноябре прошлого года детском саду №3.
Сейчас здесь живут всего 14 человек — гораздо меньше, чем в соседнем ПВР на базе бывшего общежития Донского государственного университета в Шахтах. Но здесь ситуация особая: все эти 14 человек — одна семья. Это супруги из города Свердловска Луганской области Ирина и Олег (имена героев изменены по их просьбе) и 12 их детей.
Ирина и Олег — официально самые многодетные родители республики, из которой они приехали в РФ.
Возле детсада — с десяток игровых площадок, оттуда доносятся шум и детские крики. Ребята играют, гоняют мяч. Их примерно девять-десять человек — в суматохе игры сложно посчитать точно. Видно, что все дети разного возраста, есть и малыши, и подростки.
- © Фото из личного архива
Когда к воротам детсада подъезжает длинный зелёный пикап, младшие бросают игру и несутся к машине: «Мама, мама!» Из автомобиля выходит женщина в спортивном костюме — это 45-летняя Ирина, их мать. С 19 февраля Ирина c мужем и детьми живут в ПВР, который местные власти открыли на базе шахтинского детсада специально под их семью.
Самые многодетные в республике
В общей сложности у Ирины и Олега 23 ребёнка: двое родных, остальные приёмные. Многие из них уже выросли и живут отдельно, хотя всё равно поддерживают связь с семьёй, объясняет RT их мать. Детям, которые приехали с ней и её мужем в Шахты, от шести до 17 лет. Старший мальчик, Коля, учится на втором курсе строительного колледжа.
Многодетные родители только смеются в ответ на вопрос, как они решились воспитывать такое количество детей. «Сам в шоке», — признаётся Олег.
По его словам, какого-то плана заводить столько детей у них не было. «Но человек думает одно, а на деле обычно выходит по-другому», — улыбается многодетный отец.
Рассказывая, как в семье появился каждый из 23 детей, Ирина очень сосредоточена: старается не напутать, кого и когда взяли в семью. «Если честно, у меня про каждого чувство, будто я его сама рожала, поэтому иногда даже путаюсь, как мы их забирали», — смеётся она.
Многодетную семью знают все сотрудники опеки в Свердловске, в большинстве случаев именно они просили приютить очередного ребёнка. И каждый раз Ирина с Олегом не находили в себе сил отказать детям в помощи.
- © Фото из личного архива
«Прежде чем кого-то взять в семью, мы всегда советуемся со всеми детьми, — рассказывает Олег. — И все всегда только за то, чтобы забирать их к нам: они сами прошли через интернаты, через такое, что не дай бог никому. Все понимают прекрасно положение, в котором оказались эти дети».
Многодетный отец заверил, что никаких проблем с бытом из-за такого количества детей нет: «Мы уже давно втянулись». Все обязанности распределены между членами семьи, старшие помогают присматривать за младшими братьями и сёстрами, готовить, поддерживать чистоту дома.
«Главное, чтобы младшие дети слушались», — делится Коля, старший ребёнок Ирины и Олега.
Путь в Россию
Семья перебралась в Россию на следующий день после того, как в ЛНР объявили эвакуацию из-за обострения конфликта с Украиной. Из Свердловска добирались на двух пикапах. Ирина рассказала RT, что собирались они впопыхах — взяли только документы, кота Антона и «самые необходимые вещи».
«Мы с детьми заранее обговорили, как будем действовать, если придётся срочно уезжать… Сумки-то что собирать? Документы собирать — это было тяжелее. Но у меня старшие дети всё понимают… Первое, что они спасали, — это приставку Sony Playstation, — смеётся многодетная мать. — С нами ещё был кот Антон, сфинкс, но мы его передали своей старшей дочери, которая живёт в Воронеже, потому что поняли, что не можем вот так с ним путешествовать».
Поездка прошла спокойно, о самой многодетной семье Донбасса позаботились в луганской администрации: им дали зелёный коридор на Россию, состыковали с российскими чиновниками, чтобы те заранее нашли подходящее жильё.
«Машины шли одна за одной — первая всегда еду я с младшими детьми, муж следом, со старшими. В России, как только мы пересекли границу, с нами связались представители шахтинской администрации, нас тут уже ждали и быстро заселили», — говорит Ирина.
Новый дом в детском саду
Ирина командует детям идти домой — пришло время обеда. Толпа ребят слушается, все бегут внутрь. На небольшой импровизированной кухне кипит работа: старшие помогают готовить еду. Помимо кухни, есть большая игровая-столовая и спальня, где разместилась вся семья. Сами многодетные родители условиями очень довольны, места с головой хватает на всех.
«Приняли нас капитально: кормят так, что я уже переживаю — такими темпами мы отсюда будем не уезжать, а выкатываться», — шутит Олег.
Депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина рассказала RT, что поиск локации для такой большой семьи был нетривиальной задачей — требовалось найти место, где можно разместить 14 человек, не разделяя их, чтобы всем хватило места и их никто не тревожил. Собеседница RT радуется, что детский сад в итоге соответствует всем требованиям.
«Представьте: 12 детей, они не могут постоянно находиться в одном помещении, это должно быть место, в котором они могут выйти погулять, это должно быть безопасно, — перечисляет Стенякина. — Мы подобрали новый, комфортный детский сад, в котором есть такая возможность. Ещё здесь имеется отдельный вход. Это важно, потому что нахождение семьи ни в коем случае не мешает местным деткам, которые посещают этот детсад каждый день. Они не пересекаются».
Сами дети здесь постоянно при деле: помимо приставки, из дома забрали игровой компьютер, младшие дети развлекаются, читают книги, рисуют, старшие — учатся. Екатерина Стенякина пообещала, что скоро им привезут роутер, чтобы был интернет.
- © Фото из личного архива
«Мне здесь хорошо! Всё нравится! — рассказывает один из сыновей Ирины и Олега, восьмилетний Егор, улыбаясь до ушей. — Но по дому, конечно, всё равно скучаю, там остались бабушки и мой брат».
Старшие дети тоже говорят, что всем довольны. Они надеются, что скоро вернутся домой, чтобы продолжить учёбу. Учебные принадлежности с собой не взяли, но занимаются дистанционно.
«Я подал здесь, в Ростовской области, заявления на школу для детей, но мы пока не знаем, сколько придётся здесь оставаться. Может, там через неделю всё закончится и мы сможем вернуться домой. Так что непонятно, имеет ли это смысл. Может, надо хотя бы недельку сперва подождать, а там уже смотреть», — рассуждает отец детей, Олег.
«В 2014 году было жутко»
Семья с 12 детьми, нашедшая сейчас приют в Шахтах, уже сталкивалась с эвакуацией в 2014 году, правда, тогда детей у них было семь, а уезжали из Свердловска в Одессу. О моменте, когда в регионе начались бомбёжки, Ирина до сих пор вспоминает с содроганием.
«Я утром проснулась, смотрю в окно, а там летят бомбы. Я сначала подумала, что это салюты… Сказала мужу, тот сперва не поверил, но потом увидел сам. Просто сказал, мол, ты с детьми уезжай, а я остаюсь. Мы боялись мародёрства, боялись за дом, боялись, что будет некуда возвращаться из эвакуации», — объясняет женщина.
Путь через границу в 2014 году был куда страшнее, чем сейчас — в Ростовскую область, признаётся Ирина. До вокзала ехали на двух машинах, подписанных «ДЕТИ». Маленьких посадили вперёд, чтобы с улицы было видно, что везут действительно детей.
«Приехали на железнодорожный вокзал. Света не было, билеты выписывали под фонариками. Я помню, что на вокзале стояла гробовая тишина. Людей было очень много, но все разговаривали почему-то шёпотом. Это было жутко», — вспоминает многодетная мать.
Они с мужем надеются, что в этот раз смогут быстро вернуться домой, где у них остались старший сын и пожилые родители. Супруги переживают, что находятся далеко от своих родных в такое время, что не могут помочь, если понадобится.
«Надеемся, что скоро вернёмся домой. Там у нас родители, моему отцу 82 года, и невестка по телефону на днях сказала, что у него температура. Он приболел, когда мы уезжали. Там мы хоть их поддерживать могли, а тут вот так всё навалилось», — заключил Олег.