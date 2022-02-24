«Приняли нас капитально»: как в Шахтах живёт эвакуированная из ЛНР семья с 12 детьми

В Ростовскую область продолжают прибывать пожилые люди, женщины и дети, эвакуированные с территории Луганской и Донецкой народных республик. Их размещают в пунктах временного проживания, которых в регионе развёрнуто более 100. RT посетил такой пункт в городе Шахты. Здесь в одном из зданий детского сада местные власти разместили семью с 12 детьми из Свердловска Луганской области.

От города Шахты Ростовской области — всего 26 км до границы с Луганской Народной Республикой. С субботы здесь работают два пункта временного размещения (ПВР), куда едут эвакуированные жители ДНР и ЛНР. Один из пунктов расположился в совсем новом, построенном в ноябре прошлого года детском саду №3.

Сейчас здесь живут всего 14 человек — гораздо меньше, чем в соседнем ПВР на базе бывшего общежития Донского государственного университета в Шахтах. Но здесь ситуация особая: все эти 14 человек — одна семья. Это супруги из города Свердловска Луганской области Ирина и Олег (имена героев изменены по их просьбе) и 12 их детей.

Ирина и Олег — официально самые многодетные родители республики, из которой они приехали в РФ.

Возле детсада — с десяток игровых площадок, оттуда доносятся шум и детские крики. Ребята играют, гоняют мяч. Их примерно девять-десять человек — в суматохе игры сложно посчитать точно. Видно, что все дети разного возраста, есть и малыши, и подростки.

© Фото из личного архива

Когда к воротам детсада подъезжает длинный зелёный пикап, младшие бросают игру и несутся к машине: «Мама, мама!» Из автомобиля выходит женщина в спортивном костюме — это 45-летняя Ирина, их мать. С 19 февраля Ирина c мужем и детьми живут в ПВР, который местные власти открыли на базе шахтинского детсада специально под их семью.

Самые многодетные в республике

В общей сложности у Ирины и Олега 23 ребёнка: двое родных, остальные приёмные. Многие из них уже выросли и живут отдельно, хотя всё равно поддерживают связь с семьёй, объясняет RT их мать. Детям, которые приехали с ней и её мужем в Шахты, от шести до 17 лет. Старший мальчик, Коля, учится на втором курсе строительного колледжа.

Многодетные родители только смеются в ответ на вопрос, как они решились воспитывать такое количество детей. «Сам в шоке», — признаётся Олег.

По его словам, какого-то плана заводить столько детей у них не было. «Но человек думает одно, а на деле обычно выходит по-другому», — улыбается многодетный отец.

Рассказывая, как в семье появился каждый из 23 детей, Ирина очень сосредоточена: старается не напутать, кого и когда взяли в семью. «Если честно, у меня про каждого чувство, будто я его сама рожала, поэтому иногда даже путаюсь, как мы их забирали», — смеётся она.

Многодетную семью знают все сотрудники опеки в Свердловске, в большинстве случаев именно они просили приютить очередного ребёнка. И каждый раз Ирина с Олегом не находили в себе сил отказать детям в помощи.

© Фото из личного архива

«Прежде чем кого-то взять в семью, мы всегда советуемся со всеми детьми, — рассказывает Олег. — И все всегда только за то, чтобы забирать их к нам: они сами прошли через интернаты, через такое, что не дай бог никому. Все понимают прекрасно положение, в котором оказались эти дети».

Многодетный отец заверил, что никаких проблем с бытом из-за такого количества детей нет: «Мы уже давно втянулись». Все обязанности распределены между членами семьи, старшие помогают присматривать за младшими братьями и сёстрами, готовить, поддерживать чистоту дома.

«Главное, чтобы младшие дети слушались», — делится Коля, старший ребёнок Ирины и Олега.

Путь в Россию

Семья перебралась в Россию на следующий день после того, как в ЛНР объявили эвакуацию из-за обострения конфликта с Украиной. Из Свердловска добирались на двух пикапах. Ирина рассказала RT, что собирались они впопыхах — взяли только документы, кота Антона и «самые необходимые вещи».

«Мы с детьми заранее обговорили, как будем действовать, если придётся срочно уезжать… Сумки-то что собирать? Документы собирать — это было тяжелее. Но у меня старшие дети всё понимают… Первое, что они спасали, — это приставку Sony Playstation, — смеётся многодетная мать. — С нами ещё был кот Антон, сфинкс, но мы его передали своей старшей дочери, которая живёт в Воронеже, потому что поняли, что не можем вот так с ним путешествовать».

Поездка прошла спокойно, о самой многодетной семье Донбасса позаботились в луганской администрации: им дали зелёный коридор на Россию, состыковали с российскими чиновниками, чтобы те заранее нашли подходящее жильё.

«Машины шли одна за одной — первая всегда еду я с младшими детьми, муж следом, со старшими. В России, как только мы пересекли границу, с нами связались представители шахтинской администрации, нас тут уже ждали и быстро заселили», — говорит Ирина.

Новый дом в детском саду

Ирина командует детям идти домой — пришло время обеда. Толпа ребят слушается, все бегут внутрь. На небольшой импровизированной кухне кипит работа: старшие помогают готовить еду. Помимо кухни, есть большая игровая-столовая и спальня, где разместилась вся семья. Сами многодетные родители условиями очень довольны, места с головой хватает на всех.

«Приняли нас капитально: кормят так, что я уже переживаю — такими темпами мы отсюда будем не уезжать, а выкатываться», — шутит Олег.

Депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина рассказала RT, что поиск локации для такой большой семьи был нетривиальной задачей — требовалось найти место, где можно разместить 14 человек, не разделяя их, чтобы всем хватило места и их никто не тревожил. Собеседница RT радуется, что детский сад в итоге соответствует всем требованиям.

«Представьте: 12 детей, они не могут постоянно находиться в одном помещении, это должно быть место, в котором они могут выйти погулять, это должно быть безопасно, — перечисляет Стенякина. — Мы подобрали новый, комфортный детский сад, в котором есть такая возможность. Ещё здесь имеется отдельный вход. Это важно, потому что нахождение семьи ни в коем случае не мешает местным деткам, которые посещают этот детсад каждый день. Они не пересекаются».

Сами дети здесь постоянно при деле: помимо приставки, из дома забрали игровой компьютер, младшие дети развлекаются, читают книги, рисуют, старшие — учатся. Екатерина Стенякина пообещала, что скоро им привезут роутер, чтобы был интернет.

© Фото из личного архива

«Мне здесь хорошо! Всё нравится! — рассказывает один из сыновей Ирины и Олега, восьмилетний Егор, улыбаясь до ушей. — Но по дому, конечно, всё равно скучаю, там остались бабушки и мой брат».

Старшие дети тоже говорят, что всем довольны. Они надеются, что скоро вернутся домой, чтобы продолжить учёбу. Учебные принадлежности с собой не взяли, но занимаются дистанционно.

«Я подал здесь, в Ростовской области, заявления на школу для детей, но мы пока не знаем, сколько придётся здесь оставаться. Может, там через неделю всё закончится и мы сможем вернуться домой. Так что непонятно, имеет ли это смысл. Может, надо хотя бы недельку сперва подождать, а там уже смотреть», — рассуждает отец детей, Олег.

«В 2014 году было жутко»

Семья с 12 детьми, нашедшая сейчас приют в Шахтах, уже сталкивалась с эвакуацией в 2014 году, правда, тогда детей у них было семь, а уезжали из Свердловска в Одессу. О моменте, когда в регионе начались бомбёжки, Ирина до сих пор вспоминает с содроганием.

«Я утром проснулась, смотрю в окно, а там летят бомбы. Я сначала подумала, что это салюты… Сказала мужу, тот сперва не поверил, но потом увидел сам. Просто сказал, мол, ты с детьми уезжай, а я остаюсь. Мы боялись мародёрства, боялись за дом, боялись, что будет некуда возвращаться из эвакуации», — объясняет женщина.

Путь через границу в 2014 году был куда страшнее, чем сейчас — в Ростовскую область, признаётся Ирина. До вокзала ехали на двух машинах, подписанных «ДЕТИ». Маленьких посадили вперёд, чтобы с улицы было видно, что везут действительно детей.

Также по теме «Решили принять у себя»: как россияне помогают жителям Донбасса продолжить мирную жизнь Более 50 тыс. жителей Донбасса пересекли российскую границу, сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян. Людей размещают в...

«Приехали на железнодорожный вокзал. Света не было, билеты выписывали под фонариками. Я помню, что на вокзале стояла гробовая тишина. Людей было очень много, но все разговаривали почему-то шёпотом. Это было жутко», — вспоминает многодетная мать.

Они с мужем надеются, что в этот раз смогут быстро вернуться домой, где у них остались старший сын и пожилые родители. Супруги переживают, что находятся далеко от своих родных в такое время, что не могут помочь, если понадобится.

«Надеемся, что скоро вернёмся домой. Там у нас родители, моему отцу 82 года, и невестка по телефону на днях сказала, что у него температура. Он приболел, когда мы уезжали. Там мы хоть их поддерживать могли, а тут вот так всё навалилось», — заключил Олег.