Лавров: Зеленский желает подтолкнуть Байдена к конфронтации с Россией через конгресс США

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью RT, что президент Украины Владимир Зеленский желает подтолкнуть американского лидера Джо Байдена к конфронтации с Россией через конгресс США.

«Зеленский также понимает, что есть и менее ответственные политики (в США. — RT), которые разжигают украинское лобби, которые руководствуются русофобскими сантиментами, в том числе они есть в конгрессе. Как вы знаете, они периодически принимают резолюцию, осуждающую и угрожающую России. Мне кажется, Зеленский рассчитывает, что они подтолкнут президента в сторону более конфронтационного подхода», — сказал Лавров.

Глава МИД России добавил, что российская сторона уже дала чётко понять, что любые грузы, которые будут поступать на Украину и в которых, по мнению Москвы, может быть оружие, станут законной целью российских военнослужащих.

Ранее Зеленский, выступая перед конгрессом США, попросил передать Киеву системы ПВО, включая С-300.

15 марта постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Североатлантический альянс не рассматривает возможности введения бесполётной зоны над Украиной.

Российский президент Владимир Путин напоминал, что Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполётной зоны над Украиной как участие в военном конфликте.