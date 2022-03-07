Зеленский потребовал от Запада «очистить небо» Украины или передать Киеву авиацию и ПВО

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Украинский президент Владимир Зеленский напомнил, что Украина ждёт «очищения неба» силами Запада. В противном случае он призвал передать Киеву самолёты и средства противовоздушной обороны.
Зеленский потребовал от Запада «очистить небо» Украины или передать Киеву авиацию и ПВО
  • AP

«Мы ждём решения, очищения неба или силой, которая у вас есть, или вы дадите нам боевые самолёты и средства противовоздушной обороны, которые дадут нам нужную силу. Это помощь, которую мир должен оказать не просто Украине, а себе», — сказал Зеленский в видеообращении.

Ранее российский президент Владимир Путин напомнил, что Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполётной зоны над Украиной как участие в военном конфликте.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не является стороной конфликта на Украине. Об этом же заявил британский премьер Борис Джонсон: по его словам, происходящее на Украине — «это не конфликт НАТО и не станет им».

Глава российского МИД Сергей Лавров не исключил, что своим поведением Зеленский пытается спровоцировать конфликт между Россией и НАТО, о чём говорит его «милитаристский угар».

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