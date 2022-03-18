Лавров заявил, что Россия не допустит передачи советских С-300 из других стран Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT заявил, что передача советских С-300 из других стран Украине невозможна.

«Хочу напомнить всем странам, которые могут рассматривать эту идею, что советские системы и системы российского производства там находятся в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, которые также имеют сертификат пользователя. И этот сертификат не разрешает направлять их в третьи страны», — сказал Лавров.

Он отметил, что это вполне законное требование.

«Мы не позволим подобным рискам развиваться, мы не позволим им материализоваться», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что министр обороны Словакии Ярослав Надь обсудил с американскими коллегами возможное замещение вооружений советского производства, включая ЗРК С-300 и истребители МиГ-29.

Надь выразил заинтересованность в получении вместо С-300 и МиГ-29 американских самолётов F-16.