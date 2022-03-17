Словакия обсудила с США готовность к замещению вооружений советского производства

Министр обороны Словакии Ярослав Надь обсудил с американскими коллегами возможное замещение вооружений советского производства, включая ЗРК С-300 и истребители МиГ-29.

Об этом информирует РИА Новости.

Надь выразил заинтересованность в получении вместо С-300 и МиГ-29 американских самолётов F-16.

Ранее американский президент Джо Байден сообщил, что Соединённые Штаты на текущей неделе передадут Украине оборонную помощь на $1 млрд. Он уточнил, что поставки будут включать 800 систем ПВО и 9 тыс. противотанковых комплексов.

До этого появилась информация, что в Словакии предварительно одобрили поставку на Украину ЗРК С-300 советского производства.