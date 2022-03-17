CNN: Словакия предварительно одобрила поставку ЗРК С-300 на Украину

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В Словакии предварительно одобрили поставить на Украину ЗРК С-300 советского производства, сообщили источники CNN.

Собеседники телеканала отметили, что при этом перед США и НАТО поднимается вопрос об обороноспособности Словакии при условии передачи зенитно-ракетных комплексов. 

По словам источников, Словакия в этом случае может получить ЗРК Patriot. 

Как ранее заявил американский президент Джо Байден, Соединённые Штаты на текущей неделе передадут Украине оборонную помощь на $1 млрд: поставки будут включать 800 систем ПВО и 9 тыс. противотанковых комплексов.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США планируют тайно вести переговоры о поставке Киеву систем ПВО и не станут раскрывать местоположение таких вооружений.

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