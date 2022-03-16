Псаки: США будут тайно работать над поставкой Киеву систем ПВО и не раскроют их местоположение

США планируют тайно вести переговоры о поставке Киеву систем ПВО и не станут раскрывать местоположение таких вооружений, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я не могу сказать, где они, потому что мы будем вести эти переговоры тайно», — отметила она.

Псаки пояснила, что в приоритете будут те системы ПВО, с которыми украинцы умеют работать.

«Когда мы говорим о Stinger или Javelin — это бренды. Есть разные подобные системы, другие типы таких систем, которыми владеют наши союзники во всём мире», — добавила представитель Белого дома.

Как ранее заявил американский президент Джо Байден, Соединённые Штаты на текущей неделе передадут Украине оборонную помощь на $1 млрд: поставки будут включать 800 систем ПВО и 9 тыс. противотанковых комплексов.