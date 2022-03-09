Генсек НАТО Столтенберг заявил об опасности введения бесполётной зоны над Украиной

Введение бесполётной зоны над Украиной означало бы начало полномасштабной войны в Европе с участием НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Что касается бесполётной зоны: надо понимать, что речь идёт не о том, чтобы просто объявить о бесполётной зоне, её необходимо обеспечивать», — цитирует РИА Новости Столтенберга.

По его словам, «единственная возможность сделать это в такой враждебной ситуации — это массированно атаковать российские системы ПВО».

Глава НАТО отметил, что введение бесполётной зоны означало бы прямое столкновение ВВС НАТО и России.

Ранее Politico писала, что бывшие сотрудники Госдепартамента и Пентагона призвали американского президента Джо Байдена вместе с союзниками по НАТО создать ограниченную бесполётную зону над Украиной.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки выступила против создания ограниченной бесполётной зоны над Украиной.