Генсек НАТО Столтенберг заявил об опасности введения бесполётной зоны над Украиной
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«Что касается бесполётной зоны: надо понимать, что речь идёт не о том, чтобы просто объявить о бесполётной зоне, её необходимо обеспечивать», — цитирует РИА Новости Столтенберга.
По его словам, «единственная возможность сделать это в такой враждебной ситуации — это массированно атаковать российские системы ПВО».
Глава НАТО отметил, что введение бесполётной зоны означало бы прямое столкновение ВВС НАТО и России.
Ранее Politico писала, что бывшие сотрудники Госдепартамента и Пентагона призвали американского президента Джо Байдена вместе с союзниками по НАТО создать ограниченную бесполётную зону над Украиной.
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки выступила против создания ограниченной бесполётной зоны над Украиной.