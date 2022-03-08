В Белом доме выступили против создания ограниченной бесполётной зоны над Украиной

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Пресс-секретарь президента США Джен Псаки выступила против создания ограниченной бесполётной зоны над Украиной.
В Белом доме выступили против создания ограниченной бесполётной зоны над Украиной
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Псаки заявила, что у США сохраняются опасения, что это может спровоцировать войну с Россией.

В Белом доме добавили, что президент США Джо Байден не намерен этого делать.

«Это не то, к чему склоняется президент», — цитирует Псаки РИА Новости.

Ранее Politico писала, что бывшие сотрудники Госдепартамента и Пентагона призвали американского президента Джо Байдена вместе с союзниками по НАТО создать ограниченную бесполётную зону над Украиной.

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