В Белом доме выступили против создания ограниченной бесполётной зоны над Украиной

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки выступила против создания ограниченной бесполётной зоны над Украиной.

Псаки заявила, что у США сохраняются опасения, что это может спровоцировать войну с Россией.

В Белом доме добавили, что президент США Джо Байден не намерен этого делать.

«Это не то, к чему склоняется президент», — цитирует Псаки РИА Новости.

Ранее Politico писала, что бывшие сотрудники Госдепартамента и Пентагона призвали американского президента Джо Байдена вместе с союзниками по НАТО создать ограниченную бесполётную зону над Украиной.