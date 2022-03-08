Politico: экс-чиновники США призвали Байдена создать ограниченную бесполётную зону над Украиной
- AP
- © Patrick Semansky
Об этом пишет Politico со ссылкой на открытое письмо к Байдену, под которым подписались 27 человек.
Авторы письма предлагают Байдену «начать с защиты гуманитарных коридоров», согласованных Россией и Украиной в ходе переговоров.
Издание пишет, что возглавляет данную кампанию соучредитель фонда США — Украина Роберт Макконнелл.
Ранее сообщалось, что некоторые сенаторы США как от Демократической, так и от Республиканской партий выступают против введения бесполётной зоны на Украине.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполётной зоны над Украиной как участие в военном конфликте.