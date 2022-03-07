Несколько сенаторов США сочли невозможным ввести бесполётную зону на Украине

Некоторые сенаторы США как от Демократической, так и от Республиканской партии выступают против введения бесполётной зоны на Украине — шага, который может спровоцировать обострение конфликта, пишет Politico.

По мнению сенатора Криса Мёрфи, который выступал в эфире Fox News, Западу нужно «ясно дать понять», что он не собирается «идти на войну с Россией».

Позднее конгрессмен в своём Twitter написал, что «сбитие российских самолётов требует одной вещи — подписания акта об объявлении войны, чего не происходит».

Также против бесполётной зоны над Украиной выступила Джони Эрнст из Республиканской партии. По её мнению, такая мера «будет третьей мировой войной».

Вместе с ней противником этой идеи стала и бывшая постпред США при ООН республиканка Никки Хейли, которая предложила продолжать реализовывать санкционную политику против России.

Ранее российский президент Владимир Путин напомнил, что Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполётной зоны над Украиной как участие в военном конфликте.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не является стороной конфликта на Украине. Об этом же заявил британский премьер Борис Джонсон: по его словам, происходящее на Украине — «это не конфликт НАТО и не станет им».

На фоне такой позиции альянса президент Украины Владимир Зеленский возложил ответственность за гибель украинцев на страны Запада.

Глава российского МИД Сергей Лавров не исключил, что своим поведением Зеленский пытается спровоцировать конфликт между Россией и НАТО, о чём говорит его «милитаристский угар».