Зеленский возложил на западных политиков ответственность за гибель украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с текущего дня также возлагает ответственность за гибель украинцев на страны Запада из-за того, что партнёры отказались закрывать воздушное пространство страны.

«Если вы этого не сделаете и если вы не дадите нам хотя бы самолёты, чтоб мы могли сами себя защищать, то можно сделать только один вывод — вы тоже хотите, чтоб нас очень медленно убивали», — заявил он в видеообращении в Telegram.

Зеленский возложил ответственность на политиков мира, «западных лидеров с сегодняшнего дня и навсегда».

Ранее Зеленский заявил, что НАТО сознательно отказалось закрыть небо над Украиной.

По его словам, страны альянса создали нарратив, что «закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не является стороной конфликта на Украине.

Глава российского МИД Сергей Лавров не исключил, что Зеленский пытается спровоцировать конфликт между Россией и НАТО, о чём говорит его «милитаристский угар».