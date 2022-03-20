Reuters: США предложили Турции направить Украине системы ПВО С-400

Соединённые Штаты предложили Турции направить системы ПВО С-400 российского производства украинским войскам, сообщает Reuters.

«Американские чиновники озвучивали эту идею на протяжении последнего месяца в контактах с турецкими коллегами», — пишет агентство со ссылкой на источники.

Уточняется, что в официальном порядке никакого конкретного или формального запроса сделано пока не было.

Источники агентства пояснили, что для Турции данный вариант неприемлем по ряду причин, в том числе из-за нежелания наносить ущерб отношениям с Россией.

Ранее президент США Джо Байден заявил о выделении дополнительных $800 млн в качестве помощи Украине в сфере безопасности.

Такое содействие будет оказано в виде прямых поставок вооружения от Пентагона ВСУ. Речь идёт в том числе о 800 переносных ЗРК Stinger, 2 тыс. ПРК Javelin, 1 тыс. лёгких противотанковых орудий и 6 тыс. противотанковых систем AT-4.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, США планируют тайно вести переговоры о поставке Киеву систем ПВО и не станут раскрывать местоположение таких вооружений.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ведомству пока нечего объявить о возможной передаче странами Запада зенитных ракетных комплексов С-300 Украине.