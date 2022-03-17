Пентагон: США пока нечего объявить о возможной передаче С-300 Украине

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Пентагону пока нечего объявить о возможной передаче странами Запада зенитных ракетных комплексов С-300 Украине. Об этом заявил в Братиславе глава Пентагона Ллойд Остин.
Пентагон: США пока нечего объявить о возможной передаче С-300 Украине
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Как пишет ТАСС, Остина спросили о возможной передаче ЗРК украинским военнослужащим.

«Мы ведём консультации с рядом наших союзников и партнёров, чтобы убедиться, что мы получим как можно больше потенциала для продолжения оказания помощи украинским силам.... Эти консультации будут продолжаться, но мне нечего объявить (по поводу С-300. — RT)», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил о выделении дополнительных $800 млн в качестве помощи Украине в сфере безопасности.

Такое содействие будет оказано в виде прямых поставок вооружения от Пентагона ВСУ. Речь идёт в том числе о 800 переносных ЗРК Stinger, 2 тыс. ПРК Javelin, 1 тыс. лёгких противотанковых орудий и 6 тыс. противотанковых систем AT-4.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, США планируют тайно вести переговоры о поставке Киеву систем ПВО и не станут раскрывать местоположение таких вооружений.

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