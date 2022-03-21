«Терминатор даже не прочёл писем детей Донбасса»: чемпионка мира по пауэрлифтингу Наумова ответила Шварценеггеру
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- © Марьяна Наумова
Чемпионка мира по пауэрлифтингу и общественный деятель Марьяна Наумова записала открытое видеообращение к американскому актёру Арнольду Шварценеггеру, посвящённое его недавнему выступлению относительно ситуации на Украине.
Спортсменка напомнила экс-губернатору Калифорнии об их встрече во время турнира «Арнольд Классик» в 2015 году, на котором она установила мировой рекорд в жиме штанги лёжа. Она призналась, что плакала, получая личные поздравления от кумира, который в тот момент казался ей «чутким, добрым и умным». Но, по словам Наумовой, помимо выступления в соревнованиях, у неё была ещё одна важная миссия во время той поездки в США: она привезла Шварценеггеру письма и фотографии от детей Донбасса, которые получила во время поездок в ДНР и ЛНР.
«Они рассказывали Терминатору, как живут на войне. Просили помощи, просили самых простых советов. Как в таких тяжёлых условиях заниматься спортом, как развиваться, как стать успешным человеком. Ребята видели в вас сильного героя, который, как они надеялись, смог бы их защитить», — рассказала спортсменка.
По её словам, она передала актёру конверт со множеством писем и объяснила, что они означают, а он в свою очередь обещал прочесть их. Но, вероятно, так этого и не сделал.
«Правда о том, что было, — в тех письмах, которые с 2015-го лежат у ваших помощников. Настоящая реальность — на Аллее Ангелов в Донецке, где каждый может прочесть имена детей, которых убили пули и мины украинской армии. Реальность в том, что ваш Терминатор не только не защитил, не помог, не спас детей Донбасса, но даже не прочитал их писем и не разобрался», — подчеркнула спортсменка.
В недавнем видеообращении Шварценеггер заявил, что денацификация не может быть действительной целью военной операции на Украине, и выразил уверенность, что в стране, которой управляет президент еврейского происхождения, не может быть нацизма. Также он поделился историей своего отца, который участвовал во Второй мировой войне на стороне фашисткой Германии и был ранен под Ленинградом.
«Когда мой отец приехал под Ленинград, он был накачан ложью своего правительства. А когда уезжал, был сломлен физически и психологически», — заявил Шварценеггер.
Наумова, в свою очередь, заявила, что актёр сильно заблуждается. Она подчеркнула, что «нацизм не имеет национальности», «русофобия не лучше антисемитизма», а происхождение Владимира Зеленского не защищает Украину от возрождения нацистского движения.
«Один раз ваша семья уже была обманута нацизмом. Ваш отец пришёл с оружием на мою родину, убивал и калечил моих соотечественников. Именно эта ошибка стала причиной вашего бедного детства, именно из-за неё ваш отец не любил русских до конца жизни. Гитлер тогда получил по заслугам, но спустя столько лет его идейные наследники поднимают голову», — заметила 22-летняя россиянка.
Наумова активно поддерживает детей Донбасса. За последние годы она побывала в регионе свыше 20 раз, посетила более 120 школ и провела около 100 спортивных мероприятий. Кроме того она несколько раз посещала Сирию — как до, так и после начала там военной операции РФ. В частности, россиянка встречалась с семьями погибших военных, посещала российскую военную базу и даже участвовала в соревнованиях по пауэрлифтингу.
Шварценеггер, как известно, приезжал в Ирак в 2003 и 2009 годах во время американской операции. Поэтому спортсменка предложила ему посетить и Донбасс, чтобы своими глазами увидеть, что происходит, ведь, по её словам, зачастую трудно объективно оценивать ситуацию, находясь за тысячи километров.
«В самое ближайшее время я снова собираюсь посетить школы Донбасса. Арнольд, я уверена, там не страшнее и не опаснее, чем в Ираке. Я приглашаю вас увидеть всё своими глазами. Не вставайте на сторону Скайнета, Терминатор! Вам ли не знать, что добро должно быть с кулаками», — заключила своё выступление Наумова.