«Там другие ценности»: чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова — о Сирии, Донбассе и письме Асаду

Жизнь в Сирии постепенно возвращается в мирное русло. Об этом в эксклюзивном интервью RT после возвращения из САР заявила четырёхкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу и общественный деятель Марьяна Наумова. Сильнейшая девушка планеты рассказала о том, что побудило её поехать в республику, и о своей дружбе с погибшим главой ДНР Александром Захарченко. Также Наумова пояснила, почему решила вернуться в профессиональный спорт после длительного перерыва.

— Марьяна, недавно вы вернулись из Сирии. Насколько я знаю, это был ваш третий визит на Ближний Восток. А как прошла первая поездка?

— Это было в 2015 году, буквально за неделю до начала военной операции РФ. Но та поездка была скорее ознакомительной. Я встречалась со спортсменами, детьми, военными, посетила Верховного муфтия Сирии.

— Всё-таки в Сирии сейчас далеко не курортная атмосфера. Как вы там оказались?

— Это самое интересное! Я просто написала письмо на имя Башара Асада и вовсе не думала, что получу ответ. Но через некоторое время пришло приглашение посетить Сирию в составе женской группы. Оно было отправлено самой Асмой Асад. Тогда же, в первый раз, мне представилась возможность познакомиться с ней лично.

— А как вам удалось отправить письмо президенту Сирии?



— Через посольство. И я очень удивилась, когда мне ответили, ведь ни у меня, ни у моих родителей нет никаких связей.

— Подобные обращения вы направляли только в сирийское посольство?

— Нет, по такой же схеме писала и в Министерство обороны РФ. Мне ответили от имени Сергея Шойгу, пригласили на базу Хмеймим. И я как раз совместила свой визит в Сирию с посещением нашей базы. Для меня было честью поддержать этих ребят, потому что именно они — истинная элита России. Я всегда стараюсь доносить таким людям, насколько они важны для нации.

— Получается, Сирия так поразила вас, что вы решили туда вернуться?

— Да. Я снова туда приехала в 2017 году. Третий визит, как вам уже известно, был совсем недавно. За всё это время удалось посетить множество семей погибших военных. Мы не теряем связи с ними, стараемся поддерживать и помогать, насколько это возможно.

— Как считаете, изменилась ли Сирия со времени вашего первого визита?

— Безусловно! Сейчас, вновь по приглашению Асмы Асад, я выступала на чемпионате Сирии по пауэрлифтингу. Это первые соревнования с начала войны. В этот раз я почувствовала, что люди возвращаются к привычному мирному образу жизни. В полночь сирийцы спокойно гуляют в парках, сидят в кафе и ресторанах. Чувствуют себя в относительной безопасности.

— Как считаете, проведение спортивных состязаний помогает людям вздохнуть свободнее?

— Конечно, сейчас в Сирии активно возрождается спортивное движение. За последнюю поездку я посетила два турнира по пауэрлифтингу — в Дамаске и Алеппо. Собралось много участников, зрителей, была атмосфера праздника. Спорт помогает отвлечь людей, особенно молодёжь, от войны.

Марьяна Наумова

— Вы много общаетесь с местной молодёжью. Интересуются ли сирийцы Россией?

— Русских в Сирии встречают тепло. Все прекрасно помнят, что наши страны — давние союзники, ещё со времён СССР. И все знают, что от России всегда можно ожидать помощи. Когда сирийцы видят русских на улице, они начинают их приветствовать, размахивать руками, обязательно предложат угощение.

— Это взрослые. А дети?

— Дети ведут себя так же. Потому что они видят и гуманитарную помощь, которая приходит из нашей страны, и российских военных, которые обеспечивают безопасность. Даже маленькие ребята в школах, когда узнавали, что я из России, подбегали ко мне, обнимали и благодарили.

«Многие спрашивают, зачем я туда еду»

— Вас часто спрашивают о том, не страшно ли вам было ехать в Сирию?



— Да, многие спрашивают, зачем я туда еду. Люди недоумевают, напоминают, что там — война, терроризм не до конца побеждён. Но я была в Донбассе, видела, как падают снаряды, как гибнут люди. Это, к сожалению, тоже часть жизни. Но нужно помнить, что в Сирии, где продолжается война, есть два параллельных мира. В нескольких километрах от района, в котором идут бои, расположен город, где дети рождаются и растут, играют, ходят в школу и мечтают о мирном будущем. Именно они и нуждаются в поддержке.

— И всё же вам было страшно?

— В Донецке рядом со мной несколько раз падали снаряды, в Сирии над моей головой летали боевые самолёты. Конечно, становится не по себе. В такие моменты находишься в смешанных чувствах. С одной стороны, очень страшно, а с другой — погибнуть можно и сидя дома в Москве, да и просто на улице. Так что я думаю о том, что помогаю и людям в Донбассе, и тем, кто оказался в такой сложной ситуации в Сирии. Выходит, если я погибну, то не зря.

— Вы начали смотреть на жизнь в Москве иначе?

— Знаете, когда я нахожусь в Донецке, то вижу, что у людей здесь совершенно другие ценности. Общаясь с такими ребятами, я спускаюсь на землю. И, возвращаясь сюда, с удивлением смотрю на тех, кто думает, как бы купить телефон последней модели или дорогие часы.

— При этом вы — житель мегаполиса. Неужели в горячих точках вам спокойнее и комфортнее, чем в Москве?

— Когда приезжаю в Донбасс и Сирию, мне тяжело видеть людей, которые живут в разрушенных домах без воды и электричества. Иногда им нечего есть. Мне там не комфортнее, но иначе я уже не могу жить, ведь есть те, кто нуждается в моей помощи.

«Марьяна Батьковна, а я тебя знаю!»

— Какие ещё страны вы хотели бы посетить?

— Я очень хочу съездить в Иран, Афганистан — вообще поездить по Ближнему Востоку. Потому что я учусь на факультете международных отношений, это моя специальность. К тому же я изучаю арабский язык.

— А знакомство с каким человеком поразило вас больше всего?

— С Александром Владимировичем Захарченко, главой Донецкой народной республики. Мы с ним познакомились 9 мая, в День Победы. Я к нему подошла на параде. Представилась, говорю: «Я Марьяна Наумова, спортсменка, четырёхкратная чемпионка мира». А он мне говорит: «Марьяна Батьковна, да я тебя знаю. Я смотрел твои интервью».

— Удивились?

— Мне стало приятно, что глава республики знает о моих успехах. Тот день мы с ним провели на различных мероприятиях. И с военными общались, и с мирными жителями. И поздравляли всех с Победой. И тогда я поняла, что он был именно тем, кто должен возглавлять ДНР, военным, который вёл за собой множество людей.

— Вы ведь и после общались?

— Да, думаю, что могла бы назвать его своим другом. Мы встречались каждый раз, когда я приезжала в Донбасс. Я рассказывала ему о своих поездках, а он всегда волновался, всё ли в порядке со мной. Постоянно звонил, спрашивал, как у меня дела, хорошо ли меня охраняют. Вот таким он был — простым, искренним… Часто был на передовой, с бойцами, всегда поддерживал свой народ.

«Мечтаю о встрече с Путиным»

— С кем бы вы ещё хотели встретиться?

— С Башаром Асадом, а ещё мечтаю о встрече с Владимиром Путиным. В одном популярном шоу часто задают такой вопрос: «Что ты скажешь, оказавшись перед президентом?» И все участники, как правило, очень долго думают, что ответить.

— А вы бы что сказали?

— К примеру, то, что я полностью поддерживаю его внешнюю политику. Также я бы хотела, чтобы ещё больше людей в нашей стране жили достойно, получая хорошее образование и качественные медицинские услуги.

Марьяна Наумова

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© Марьяна Наумова

— Сейчас вы возобновили тренировки и стремитесь вернуться в профессиональный спорт. Зачем? Ведь вы уже состоялись как общественный деятель.

— Да, по объективным причинам я пропустила два года. Действительно, могла бы и не возвращаться, но потом поняла, что спорт — это не просто попытка стать первым, это и право представлять свой город, свою страну. Так как я являюсь и гражданкой ДНР, то могу выступать за Донецк. К тому же я обещала это Захарченко, ведь таким образом появляется ещё одна возможность привлечь внимание к проблемам Донбасса.