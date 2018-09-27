«Чистое лицемерие»: почему Пентагон обвиняет Москву и Дамаск в создании «гнезда терроризма» в сирийском Идлибе

Ответственность за образование «очага терроризма» в сирийской провинции Идлиб лежит на Москве и Дамаске. Об этом заявил, выступая перед конгрессменами, помощник министра обороны США по делам международной безопасности Роберт Карем. В Пентагоне считают, что правительственные силы САР и российская сторона использовали Идлиб как «свалку», допустив, чтобы в этом районе обосновались «худшие террористы». Однако эксперты называют обвинения Вашингтона «примером чистого лицемерия», подчёркивая, что именно Соединённые Штаты поощряют активность боевиков в регионе с целью осложнить положение войск Башара Асада.

Москва и Дамаск несут ответственность за то, что сирийская провинция Идлиб превратилась в «гнездо террористических организаций». С таким заявлением выступил помощник министра обороны США по делам международной безопасности Роберт Карем.

«Бесспорно, Идлиб стал гнездом множества террористических организаций. К сожалению, это результат подхода России и режима (президента Башара Асада. — RT) к укреплению контроля на местах в Сирии», — заявил чиновник, выступая на слушаниях в нижней палате конгресса.

В Пентагоне считают, что правительственные силы САР и российская сторона использовали Идлиб как «свалку», допустив, чтобы в этом районе обосновались «худшие террористы».

«Военное решение не рассматривается»

На сегодняшний день мухафаза Идлиб остаётся единственной крупной областью Сирии, находящейся под контролем боевиков. При этом по условиям договорённостей, достигнутых в прошлом году на переговорах в Астане, Идлиб стал одной из зон деэскалации на территории САР. Изначально в роли гаранта соблюдения режима перемирия в этом районе выступала Турция, которая создала в Идлибе 12 наблюдательных пунктов.

По мере освобождения от боевиков остальных районов Сирии остатки террористических организаций и отрядов непримиримой оппозиции начали стекаться в Идлиб. В ряде случаев их перемещение осуществлялось под контролем военных САА и российской военной полиции, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Разумеется, о том, чтобы оставить сдавшимся и согласившимся на перемещение боевикам серьёзные вооружения, речи не шло. Чаще всего им разрешалось иметь при себе один автомат и ограниченное количество боеприпасов — вести боевые действия против регулярной армии с таким арсеналом всё равно не получится, отмечают военные эксперты.

Однако многие из прибывших в Идлиб боевиков решили не возвращаться к мирной жизни, а вместо этого на территории мухафазы начали оформляться новые боевые структуры. По оценкам экспертов, к лету 2018 года общая численность незаконных вооружённых отрядов в Идлибе достигала 50 тыс. человек.

Часть из них представлена оппозиционными структурами, но есть и террористические организации, например «Джабхат ан-Нусра»* и «Исламское государство»**. Примечательно, что в распоряжении боевиков оказалось не только стрелковое оружие, но и тяжёлое вооружение и бронетехника, которые боевики намеревались применить при наступлении на провинции Хама и Алеппо в августе. Чтобы остановить экстремистов, Москва, Дамаск и Тегеран планировали начать против окопавшихся в Идлибе боевиков силовую операцию. Однако эти планы вызвали протест Турции: Анкара опасалась, что операция спровоцирует отток беженцев на турецкую территорию. В свою очередь, эксперты отмечают, что Турция имеет большое влияние на некоторые группировки, действующие в Идлибе.

Российская военная полиция в САР

AFP

© Andrei Borodulin

В результате сторонам удалось прийти к компромиссу: Анкара предложила вывести из Идлиба танки и артиллерию. В итоге к середине октября в этом районе должна быть создана демилитаризованная зона шириной до 20 км, которая разделит вооружённую оппозицию и правительственные силы. Контролировать демилитаризованную зону будут патрульные группы турецких войск и подразделения военной полиции РФ.

Решение отправить боевиков именно в Идлиб сирийские и российские военные приняли не случайно, отмечают эксперты. Как пояснил в интервью RT востоковед Саид Гафуров, исторически сложилось так, что Идлиб является единственной сирийской провинцией, где большинство населения выступает против Башара Асада.

«Цели залить Идлиб кровью у Дамаска не было и нет — о том, что военное решение в Идлибе не рассматривается, говорилось ещё в 2012 году. Предполагалось, что в будущем стороны сядут за стол переговоров и будут искать политическое решение. Именно по этой причине боевиков из других провинций отправляли в Идлиб, это было логично. Целью и Дамаска, и Москвы является не военное, а политическое решение проблемы, и это, в принципе, достижимо», — подчеркнул эксперт.

Сейчас Дамаск рассчитывает прийти к компромиссу с идлибской оппозицией, чтобы в итоге она получила своё представительство в органах власти. Однако, как напоминают специалисты, на пути политического урегулирования есть сложность. Внутри самого Идлиба тоже немало противоречий — здесь количественно доминируют ихванисты, но присутствуют и вооружённые ваххабиты.

«Местные «Братья-мусульмане»*** очень недовольны этим обстоятельством, так что сейчас в районе идёт противоборство и по этой линии», — добавил Гафуров.

Определённая доля ответственности за то, что Идлиб стал «гнездом террористов», лежит и на Турции. Такое мнение в интервью RT высказал профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов.

«Идлиб изначально был зоной ответственности Турции, именно турки должны были отделить в этом районе оппозиционные группировки от радикальных террористов, обеспечить соблюдение режима прекращения огня», — заявил эксперт.

«Специфические цели»

Обвинения Пентагона в адрес Москвы и Дамаска в том, что они якобы позволили террористам закрепиться в Идлибе, лишены логики, считают эксперты.

Именно западные политики и СМИ на протяжении всей сирийской кампании активно критиковали российское и сирийское командование за усилия по освобождению САР от террористов. Наступление коалиции на позиции боевиков неизменно вызывало шквал гневных публикаций в западных СМИ — журналисты обвиняли военных в «убийствах мирных жителей». В Пентагоне тактику Москвы и Дамаска называют ошибочной.

Пентагон

Reuters

© Jason Reed

При этом американские военные и их союзники по коалиции ранее позволяли террористам свободно перемещаться по САР не столько из соображений гуманности, сколько ради того, чтобы осложнить положение Дамаска. В октябре прошлого года представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал журналистам, что по мере продвижения сирийской правительственной армии по территории северной провинции Дейр эз-Зор западная коалиция снижала частоту ударов по ИГ в соседнем Ираке, позволив отрядам боевиков выдвинуться в Сирию на помощь своим соратникам.

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«Действия Пентагона и коалиции требуют разъяснений: является ли такая смена приоритетов у США и коалиции стремлением максимально осложнить операцию сирийской армии при поддержке ВКС России по освобождению сирийской территории к востоку от реки Евфрат? Или это ловкая возможность освободить Ирак от террористов ИГИЛ, загнав их в Сирию под точные удары российских ВКС?» — заявил Конашенков.

Также, как стало известно ВВС, во время штурма сирийской Ракки американское командование договорилось с террористами ИГ о том, что они смогут покинуть город вместе с семьями. Авторы расследования охарактеризовали эту сделку как «грязную тайну» Ракки. Отмечается, что американская сторона приложила массу усилий для того, чтобы скрыть от общественности факт этого соглашения. Действительно, вряд ли мотивом американских военных в этом случае была забота о мирных жителях: бомбардировки превратили бывшую «столицу» «Исламского государства» в руины, до сих пор едва пригодные для жизни.

Как рассказал в интервью информагентству РИА Новости представитель Демократической партии Курдистана в РФ и СНГ Хошави Бабакр, во время штурма иракского Мосула город по специальному коридору смогли покинуть и террористы.

Однако это не помогло мирным жителям: многие из оставшихся в городе людей стали жертвами авианалётов США. Число погибших ещё больше возросло из-за того, что иранские власти рекомендовали населению не эвакуироваться из Мосула, а оставаться в своих домах. Об этом в прошлом году сообщили правозащитники из Amnesty International. Таким образом, террористы были спасены, а под удар в основном попали обычные горожане.

Мосул после бомбардировок

Reuters

© Marko Djurica

По данным международных мониторинговых групп и правозащитников, во время штурма Мосула погибли от 9 до 11 тыс. мирных жителей.

Как рассказал RT Саид Гафуров, американские спецслужбы следуют давней установке, которая предполагает проведение переговоров с террористами, хотя публично это и отрицается.

«Таким образом, например, спецслужбы пытаются внести раскол в ряды террористов, разделить их на умеренных и радикальных и т. п., — считает эксперт. — Их мотивы понять можно, но дело в том, что эта тактика не работает. Переговоры ведутся даже с самыми радикально настроенными террористами, и в рамках этого им оказываются даже какие-то услуги».

Александр Вавилов утверждает, что у Вашингтона в Сирии есть свои специфические цели и поэтому многие решения принимаются закулисно.

«Например, террористы получают возможность перегруппироваться, а в районе Ат-Танфа на границе с Ираком и вовсе существует целый лагерь боевиков, в США об этом прекрасно знают. Сюда американцы никого не пускают. При этом рядом находится лагерь беженцев Эр-Рукбан, куда не поступает никакая помощь, — там действительно гуманитарная катастрофа. Но при этом, когда речь заходит об Идлибе, тотчас поднимается крик о гуманитарных последствиях. И это пример чистого лицемерия», — заключил эксперт.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



*** «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.