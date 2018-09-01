«В задачу входило проведение серии терактов»: в Минобороны заявили, что США готовили боевиков для атаки на Пальмиру

Группа боевиков, в подготовке которых участвовали американские инструкторы, попыталась прорваться к сирийскому городу Пальмира и совершить серию терактов. Об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон в САР. Захваченные в плен террористы рассказали, что получали оружие и боеприпасы с американской военной базы в Эт-Танфе, рядом с которой располагается лагерь группировки. Эксперты связали попытку атаки на Пальмиру с готовящейся провокацией в Идлибе, о которой ранее предупреждало Минобороны России.

Группа боевиков пыталась прорваться из района сирийского населённого пункта Эт-Танф в направлении города Пальмира. Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон на территории САР. Отмечается, что правительственные войска вступили в столкновение с боевиками в 36 км от Пальмиры и взяли двоих в плен.

«Пленный террорист сообщил, что для совершения акции в подготовке их группы принимали участие и американские инструкторы, а также с американской базы поставлялось оружие и боеприпасы», — говорится в сообщении.

Попавшие в плен боевики рассказали, что они относятся к бандформированию «Восточные львы», общая численность которого составляет около 500 человек.

«В задачу боевиков входило проведение серии терактов в районе Пальмиры и обеспечение прохода главных сил — около 300 боевиков — для захвата города в течение ближайшей недели», — заявили в центре.

Как отмечается в сообщении, полученные сведения подтверждают, что в 55-километровой зоне вокруг Эт-Танфа, находящейся под контролем США, расположены «базы по подготовке боевиков».

«Обучение осуществляют, в частности, и американские инструкторы для дестабилизации обстановки на территории Сирии», — подчеркнули в Центре по примирению враждующих сторон.

Сообщения о подготовке американцами боевиков вооружённых группировок приходят регулярно, отметил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Было бы иллюзией предполагать, что США будут спокойно наблюдать, как сирийская армия освобождает территорию Сирии и эта территория переходит под контроль правительства Сирии», — подчеркнул он в беседе с RT.

Живой щит для боевиков

На территориях, о которых говорили попавшие в плен представители бандформирования, расположен крупнейший сирийский лагерь беженцев «Эр-Рукбан», напомнили в центре. Там размещены более 60 тыс. женщин и детей из Ракки и Дейр эз-Зора, которые на данный момент служат живым щитом для боевиков, говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что в зоне американской военной базы террористы прикрываются мирными жителями. Оттуда же боевики совершают налёты на освобождённые Дамаском территории. При этом, по словам Захаровой, американское присутствие фактически изолировало лагерь.

«В крупнейший лагерь временно перемещённых лиц «Рукбан» вблизи границы с Иорданией по-прежнему нет доступа ни для сирийских властей, ни для ооновцев», — сказала дипломат.

На неопределённость задач, которые исполняет американская военная база в Сирии, указывает и Центр по примирению.

«Незаконное развёртывание военной базы США в районе Эт-Танфа на сирийско-иорданской границе публично оправдывается американцами «необходимостью проведения операций против ИГИЛ*». При этом за время существования этой базы ни об одной операции американцев против ИГ в этом районе неизвестно», — говорится в сообщении.

Планируемая в районе базы атака на Пальмиру может быть связана с подготовленной террористами провокацией в Идлибе, убеждён директор Института стратегического планирования Александр Гусев.

«Эти провокации могут быть связаны с «химической атакой» в Идлибе, которая, по мнению американцев, будет инициирована правительственными войсками Башара Асада против мирных жителей. Но все прекрасно понимают, что, скорее всего, за так называемой химатакой будут стоять «Белые каски», которые опять будут вбрасывать кадры в СМИ о том, что погибают мирные жители и Башар Асад применил химическое оружие против них. Это делается для того, чтобы американцы нанесли ракетный удар по стратегическим объектам Сирии», — сказал он RT.

Провокация в Идлибе

О том, что в провинции Идлиб боевики готовят провокацию с применением химического оружия, 25 августа сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, в регион прибыли террористы, которые под руководством британских специалистов прошли обучение по обращению с отравляющими веществами. Также в регион были доставлены восемь ёмкостей с хлором.

В Минобороны заявили, что боевики намерены инсценировать применение химического оружия правительственными войсками Сирии, а «Белые каски» займутся якобы спасением пострадавших. Российские военные отметили, что после инсценировки западная коалиция, возглавляемая Соединёнными Штатами, нанесёт удар по позициям сирийского правительства — с этой целью в регион уже прибыли американский ракетный эсминец «Салливанс» с 56 крылатыми ракетами и стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами «воздух — поверхность».

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков сообщил, что несколько тысяч боевиков сконцентрированы для наступления на сирийские Хаму и Алеппо.

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что внешнеполитическое ведомство предупредило западных коллег о последствиях готовящейся инсценировки.

«Мы с фактами на столе через наше Министерство обороны, через Министерство иностранных дел чётко и жёстко предупредили наших западных партнёров, чтобы они не играли с огнём», — сказал Лавров.

Сообщения о готовящейся провокации в Идлибе и возможном нападении боевиков вписываются в политику США в Сирии, считает Долгов.

«В этих действиях США нет ничего нового и неожиданного. Это логическое продолжение их политики в Сирии. Это обостряет ситуацию в Сирии и отдаляет разрешение сирийского кризиса», — подчеркнул он.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.