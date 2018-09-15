Последний оплот боевиков: какая обстановка сложилась в Идлибе накануне встречи Путина и Эрдогана

Ситуация в сирийском Идлибе станет главной темой переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, которые намечены на 17 сентября. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. На протяжении нескольких недель Москва предупреждает, что в регионе готовится инсценировка применения химического оружия, за которой могут последовать авиаудары по территории Сирии со стороны США и их союзников. Анкара же опасается наступления сирийской армии на последний оплот боевиков. Что происходит в Идлибе, выяснял RT.

17 сентября на встрече в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе. Об этом сообщил 14 сентября в ходе визита в Германию министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Они обсуждали в Тегеране 7 сентября, как решать проблему зоны Идлиба, чтобы минимизировать какие-то риски для гражданского населения. Сейчас идёт диалог по линии военных и дипломатов. В понедельник, 17 сентября, президенты будут рассматривать эту ситуацию», — отметил Лавров, выступая на пленарном заседании Германо-российского форума в Берлине.

Первой с сообщениями о внеочередной встрече двух президентов сегодня выступила турецкая сторона в лице министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Позже подготовку к визиту Эрдогана подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сегодня ситуация в Идлибе обсуждалась на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности страны.

«Продолжился обмен мнениями о ситуации вокруг Идлиба (Сирия). Выражена обеспокоенность в связи с высокой концентрацией террористов в этом населённом пункте и их дестабилизирующей активностью», — информирует о содержании разговоров пресс-служба Кремля.

Бастион оппозиции

Сирийский «большой Идлиб» — последний крупный оплот вооружённой оппозиции в стране, находящийся в зоне деэскалации под контролем Турции. Называют эту территорию так, поскольку эта зона включает не только одноимённую провинцию, но и примыкающие части других регионов Сирии. Именно сюда на «зелёных автобусах» в течение последнего года свозили исламистов со всей страны, когда оппозиционеры договаривались с правительством о сдаче очередного района. В результате там образовалась сборная солянка из различных группировок боевиков, вступающих друг с другом в разнообразные коалиции.

«Саму территорию региона «большой Идлиб» сейчас контролирует две силы. Это «Национальный фронт освобождения» — новая структура, которую создали из числа группировок умеренной оппозиции, и «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ), в которой растворилась «Джабхат ан-Нусра»*, — рассказал в интервью RT руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов.

Сирийские боевики в Идлибе

Reuters

© Ammar Abdullah

По словам эксперта, эти две коалиции боевиков делят регион примерно пополам. При этом структуры, связанные с ХТШ, находятся ближе к границе с Турцией. Они же контролируют сам город Идлиб. Умеренные группировки отделены от Турции полосой под управлением террористов. Ещё летом между условно умеренными и «Хайат Тахрир Аш-Шам» шли ожесточённые столкновения, но сейчас они прекратились. На сегодня численность террористов оценивают в 15—20 тыс. человек, количество членов условно умеренных группировок — примерно такое же.

«Есть ещё Сирийская национальная армия — это силы, полностью подконтрольные Турции. Но надо иметь в виду, что в состав этой структуры зачастую входят те же группировки, что и в «Национальный фронт освобождения», — отмечает Семёнов.

В конце августа появились сообщения о грядущем крупномасштабном наступлении сирийской армии. 5 сентября Россия нанесла ряд ракетных ударов по позициям террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам».

Россия отмечает, что засевшие в Идлибе террористы регулярно наносят удары по подразделениям армии Сирии, а также пытаются атаковать российскую авиабазу в Хмеймиме с помощью беспилотников.

«Это не просто люди, которые засели в Идлибе, как в крепости, и хотят перемирия. Это неправда. Они оттуда активно осуществляют боевые действия, используя ту подпитку, которую получают каким-то образом из-за рубежа», — подчеркнул 14 сентября Сергей Лавров.

Сергей Лавров

© Maxim Shemetov / Reuters

По словам Лаврова Идлиб сейчас — это «единственный очаг террористов».

«Они подмяли под себя большинство вооружённой оппозиции», — утверждает глава российского дипломатического ведомства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова информировала, что боевики готовят наступление на Алеппо и Хаму.

О том, что значительная часть группировок в Идлибе не заинтересована в примирении с центральной властью, говорят и прокатившиеся по региону в минувшие недели аресты сторонников этого примирения. По словам представителей «Национального фронта освобождения», они задержали около 40 сторонников переговоров с правительством, общее же число арестованных, включая тех, кто попал в руки террористов из «Хайат Тахрир аш-Шам», по разным оценкам, превышает сотню.

14 сентября в населённых пунктах Идлиба боевики организовали манифестации против официального Дамаска.

Турецкие интересы

Поскольку Идлиб расположен в зоне деэскалации под контролем Турции, то Москва считает, что Анкара несёт ответственность за ситуацию в этом районе. По периметру зоны безопасности находятся наблюдательные посты турецкой армии. В последние недели в СМИ появилась информация о прибытии в эту зону дополнительного контингента турецких войск и военной техники. Президент Турции Реджеп Эрдоган на страницах американского издания The Wall Street Journal также призвал мировое сообщество «остановить Асада».

Турецкие войска в сирийской провинции Идлиб

globallookpress.com

© Xinhua

По мнению экспертов, турецкая сторона опасается, что под удар сирийских войск может попасть ориентирующаяся на Турцию вооружённая оппозиция.

«Нынешнее турецкое руководство, имеющее тесные связи с исламистами региона, опасается, что сирийская армия, начав операцию против террористов, сможет воспользоваться конъюнктурой и начать операцию против умеренной оппозиции. В случае такого развития событий, конечно, все обвинения сирийской оппозиции будут в адрес Турции как легитимного представителя умеренных оппозиционных групп, которая так и не смогла предотвратить атаку. Урон имиджу в этом случае может привести к ослаблению позиций Эрдогана на всём Ближнем Востоке», — подчёркивает в беседе с RT эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов.

По словам Семёнова, сейчас Турция опасается проведения операции правительственных войск по ликвидации «Хайат Тахрир аш-Шам», поскольку в случае захвата Дамаском севера Идлиба, где базируются террористы, «Турция будет отрезана от курируемых ею группировок умеренной оппозиции».

Наконец, в случае полномасштабной операции в Идлибе в Турцию может устремиться поток беженцев, туда же потянутся недовольные разбитые боевики, что существенно осложнит ситуацию в сфере безопасности в самой Турецкой Республике.

По данным комитета ООН по делам беженцев, в 79,5-миллионной Турции зарегистрировано 3,5 млн сирийских беженцев, и значительная часть населения страны не хотела бы, чтобы к ним присоединились десятки тысяч новых мигрантов. Так, союзник Эрдогана в парламенте, лидер Партии великого националистического движения Девлет Бахчели 8 сентября заявил, что Турция принадлежит туркам и он не потерпит массового притока новых выходцев из Сирии.

В похожем ключе высказываются и представители турецкой оппозиции. 11 сентября руководитель парламентской фракции турецкой оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Энгин Алтай заявил, что пускать беженцев в страну опасно, так как среди них могут находиться радикальные исламисты. РНП призывает правительство пойти на разоружение всей вооружённой оппозиции в Идлибе.

«В Турции наблюдается рост антисирийских настроений. Появление в стране значительного числа новых беженцев может сказаться на рейтингах президента, уже испытывающего репутационные проблемы из-за экономических проблем в стране», — отмечает Тимур Ахметов.

Защита Запада

На защиту боевиков Идлиба встали и лидеры западных стран. Так, президент США Дональд Трамп накануне встречи в Тегеране призвал участников Астанинского формата «не дать случиться потенциальной человеческой трагедии». Озабоченность развитием ситуации высказывали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

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Формально их озабоченность вызвана соображениями гуманитарного характера. Для ЕС важно не допустить новой волны беженцев. 13 сентября Еврокомиссия заявила, что готова помочь Италии и Греции принять беженцев из Идлиба. Россия, однако, отмечает, что антитеррористическая операция в Идлибе будет проходить так, чтобы «гражданское население не пострадало».

«Заверяю вас, что мы будем максимально аккуратно подходить к этим вопросам​​​. Мы будем и гуманитарные коридоры создавать, и локальные замирения всячески поощрять», — заявил 14 сентября немецкой стороне Сергей Лавров, сравнивший подход России с действиями американской коалиции в Ракке и Мосуле, где, по его словам, города «просто сравнивались с землёй».

Но главная причина, по которой западные страны «болеют» за боевиков Идлиба, — после победы над ними Башар Асад выйдет триумфатором из длившейся с 2011 года гражданской войны.

Чтобы предотвратить или отсрочить этот момент, как отмечают эксперты, и готовится провокация с химическим оружием на территории Идлиба. О её подготовке террористами и британскими спецслужбами российское Минобороны проинформировало в конце августа. Коалиция под руководством США может использовать провокацию как предлог для нанесения авиаудара по Сирии.

«Очевидно, что Асад смог сохранить большую часть своих позиций спустя семь лет после начала гражданской войны в стране. Нынешнее положение дел не совсем в интересах западных стран: снижаются шансы на уход Асада, чего Европа и США добивались все эти годы, — объясняет Тимур Ахметов. — Обвинения в применении химического оружия могут в дальнейшем использоваться против Асада, когда политический межсирийский диалог будет в самом разгаре».

Однако, по мнению экспертов, реально повлиять на обстановку в Идлибе могут лишь две страны — Россия и Турция.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

© Kirill Kudryavtsev/Pool via REUTERS

«Главное — убедить людей отказаться от радикальных деструктивных идей и побудить их пытаться искать решения проблем с сирийским правительством не вооружёнными методами, а политическими. Я думаю, что у Турции есть большой потенциал для этого и, самое главное, желание способствовать завершению военного конфликта в стране», — подчеркнул Тимур Ахметов.

Кирилл Семёнов также считает, что политическое решение вопроса, в том числе за счёт выхода из подчинения «Хайат Тахрир Аш-Шам» тех, кто готов размежеваться с радикалами, находящимися у руля группировки, может быть найдено.

«Две главные стороны, от которых зависит будущее Идлиба, — Путин и Эрдоган, — встречаются с глазу на глаз. И было бы правильно обсудить этот вопрос без лишних наблюдателей», — заключил политолог.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.